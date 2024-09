Úrsula Corberó más clara que nunca: 'Estoy dónde...'

Úrsula Corberó (Sant Pere de Vilamajor, 1989) ha hecho gala de su cara más polifacética en la presentación este sábado de la película 'El jockey', del argentino Luis Ortega, en el Festival de Cine de San Sebastián, donde interpreta el papel de la protagonista, Abril, una exitosa jinete de carreras de caballos. Una de las actrices catalanas con mayor proyección internacional, Corberó ha forjado una carrera meteórica, con un punto de inflexión, el personaje de Tokio en 'La casa de papel', en la que pasó de ser un popular rostro televisivo a convertirse en una icono mundial.

Corberó empezó su carrera en TV3, en la serie 'Mirall Trencat', basada en el libro homónimo de Mercè Rodoreda. Allí interpretó el papel de 'Maria' cuando era niña. El personaje de Maria tuvo un papel muy importante en la trama. Adoptada por Eladi y Sofía, ni ella ni su hermano Ramon sabían que en realidad era hija de Eladi. Creyendo que no eran hermanos de sangre se enamoraron. Una relación que se truncó cuando Eladi confesó a Ramon la verdad. Maria, en esa parte de la serie interpretada por Marieta Orozco, acabó suicidándose.

En una entrevista con la ACN, la actriz asegura estar en el lugar donde quiere estar: "no por el éxito o la fama, sino porque es vocacional". Inscrita en la sección Horizontes Latinos, 'El jockey' se centra en la figura de Remo Manfredini (Nahuel Pérez Biscayart), un legendario corredor de carreras de caballos adicto al alcohol y las drogas. Su comportamiento autodestructivo amenaza la relación con su pareja, Abril (Úrsula Corberó), una ambiciosa jinete. En una carrera, Manfredini sufre un accidente y desaparece del hospital sin dejar rastro. Abril intentará encontrarlo antes de que lo consiga Sirena, el empresario que los tiene contratados a ambos.

| ACN

Aceptó sin pensárselo

La actriz asegura que no dudó en hacer que sí en el proyecto cuando recibió el guión, un texto que califica de "loco" y donde "todo son preguntas sin respuesta". "Es un placer, le encontré interesante, magnético y motivador en un momento en el que estamos muy acostumbrados a cosas masticadas", lamenta. Abril le ha permitido, añade, "experimentar con mucha libertad".

Con una veintena de películas, otra veintena de series y numerosos premios interpretativos, Úrsula Corberó asegura que quiere seguir viviendo "nuevas experiencias, explorar fronteras, conocer gente a través de la pasión de actuar". "Me dedico a lo que más feliz me hace y me siento muy afortunada de poder disfrutar de lo que me está pasando", asevera. Cree que, sin pasión, "nada de eso tiene sentido".