¿Cómo era Risto Mejide con 30 años? La foto que revoluciona las redes

Risto Mejide ha sorprendido recientemente a sus seguidores al compartir una foto de él mismo con 30 años. Esta imagen, publicada en sus stories de Instagram, muestra una versión más joven del presentador, que en aquel entonces no era tan conocido como hoy en día. La publicación llegó justo después de que compartiera otra storie en el gimnasio, donde comentó que su objetivo actual es llegar a los 50 mejor que a los 30, lo que despertó gran curiosidad entre sus seguidores.

En la foto, Mejide aparece con un estilo bastante diferente, aunque sus características gafas de sol, ya presentes en ese momento, siguen siendo parte de su imagen. Vestido de manera casual, la imagen revela un Risto que aún no había alcanzado la fama que hoy le acompaña en programas como Got Talent y Todo es mentira. Lo que ha resultado más sorprendente para muchos es que, según sus propias palabras, Mejide siente que no estaba en su mejor forma a los 30, lo que contrasta con la figura más trabajada que ahora luce en sus entrenamientos.

"Objetivo: llegar a los 50 mejor que a los 30 (lo cual, en mi caso, no es tan difícil)", bromeaba Risto Mejide. En los últimos años, desde que accedió a la fama del mundo televisivo, ha sido habitual ver al presentador trabajando en su físico y cuidándose. Y no es ningún secreto que Mejide se encuentra en mejor estado de forma que cuando tenía 30 años.

| Instagram

Reacciones a la foto de Risto

La foto rápidamente generó reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios compararon el antes y el después del presentador, destacando cómo, con los años, su estilo ha evolucionado notablemente. Algunos lo describen como el “vino que mejora con los años”, refiriéndose a su estilo más refinado y su aspecto más cuidado en la actualidad. Aunque siempre ha mantenido su esencia provocadora y directa, su look y su presencia pública han cambiado con el tiempo.

El hecho de que haya compartido esta imagen es también una muestra de la cercanía que busca generar con sus seguidores en redes sociales, algo que ha potenciado desde hace años. Su vida personal, incluyendo sus relaciones con mujeres más jóvenes como Laura Escanes y Natalia Almarcha, y su constante presencia en televisión, lo mantienen como uno de los personajes más seguidos del panorama español.

Con esta publicación, Mejide no solo deja un vistazo a su pasado, sino que también lanza un mensaje claro sobre su compromiso con su salud y bienestar, buscando superarse físicamente al llegar a los 50. Lo que queda claro es que, para Risto Mejide, los 30 años fueron solo el comienzo de un camino que aún tiene mucho por ofrecer.