La emotiva despedida de la mujer de Ter Stegen a Coral Simanovich: 'I will..'

El Barça necesita vender, es una realidad. A día de hoy no pueden afrontar el fichaje de Nico Williams por sus problemas con el espacio salarial, y la dirección deportiva está trabajando ya para decir adiós a ciertos jugadores con fichas muy altas. Se prevé que futbolistas como Lenglet acaben saliendo dirección a la Premier League, liga que también se ha fijado en otros culés como Raphinha o Ferran.

Por otra parte, el conjunto azulgrana ya ha oficializado dos salidas. La primera ha sido la de Oriol Romeu, quién se ha ido cedido al Girona F.C, equipo que cubrirá todo su salario durante esta temporada. Además, se ha oficializado lo que era un secreto a voces, la marcha de Sergi Roberto después de 373 partidos y 25 títulos conseguidos con el club.

Su salida se dio a conocer el día de ayer, y hoy se ha dado su despedida delante de los medios y los jugadores. El de Reus ha acabado entre lágrimas mientras ha recordado toda una vida con los colores blaugrana. "He tenido la suerte de vivir un sueño. De vestir esta camiseta. Los mejores años de mi vida los pasé en La Masia y estoy muy agradecido a este club por todo lo que me ha dado. Me hubiese gustado despedirme de la afición en el campo, pero no ha podido ser y quiero agradecerles todo porque con su exigencia me han hecho ser mejor".

En redes sociales han sido muchas las personalidades del mundo del fútbol que han dedicado unas palabras para el jugador catalán. Xavi Hernández le dedicaba una publicación donde mencionaba lo orgulloso que se sentía de haberlo acompañado en su etapa de jugador y también entrenador. Otros que le han deseado éxitos en su futuro han sido Sergio Busquets, Jordi Alba o Leo Messi.

Se despide junto a su família

La quién también dice adiós al entorno culé es la mujer de Sergi, Coral Simanovich. La modelo ha acompañado a Sergi en todos sus partidos desde 2018, y en la grada ha creado un vínculo muy especial con otras mujeres de futbolistas blaugranas. Coral ha recibido distintas dedicatorias de amigas que seguro la van a echar de menos.

Una de las parejas de jugadores más conocida, Mikky Kiemeney, novia de Frenkie de Jong, le ha dedicado unas palabras muy emotivas. "Muchos recuerdos maravillosos juntas, te echaremos mucho de menos". La pareja de Sergi respondía con un "Love you girl!" a estas palabras de cariño.

La quién también ha tenido tiempo para dedicarle un escrito ha sido Dani Ter Stegen, la mujer del guardameta alemán. Dani ha publicado una serie de fotografías de las dos juntas, dándonos a entender la estrecha relación que había entre ambas. Todos estos "selfies" han ido acompañados de un "Te echaré mucho de menos".

| Instagram

Coral, seguramente emocionado, le respondió lo siguiente. "Unos 10 años maravillosos llenos de momentos inolvidables, amigas para siempre". Así pues, tanto las palabras que han recibido Sergi como Carol nos dan a entender que era una pareja muy querida dentro y fuera del vestuario, y que serán extrañados por muchos.