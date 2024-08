El serio aviso de Hansi Flick a Frenkie de Jong

Frenkie de Jong es la excepción que confirma la regla. Siempre se ha argumentado en las conversaciones de bar que el fútbol es un mundo exigente en el cortoplacismo y que muchas veces los clubes pecan de impaciencia. Quieren resultados a primeras de cambio y no dejan fluir las cosas, tomando decisiones precipitadas.

Con Frenkie de Jong ocurre todo lo contrario. Desde que llegó al Barcelona en 2019, se ha sido exageradamente paciente con él. Todavía no ha estado en ningún momento cerca de demostrar que realmente vale los 86 millones de euros que pagaron los culés por hacerse con sus servicios.

| FCB

La irregularidad está imperando en el transcurso de su periplo azulgrana y, aunque tiene pequeños arrebatos de talento puro, éstos no tardan en dilapidarse. Y, aun así, en el Barça no cesan en darle constantes oportunidades. Son muchos los veranos en los que Frenkie de Jong ha estado cerca de salir pero los directivos no han sido capaces de dar el paso definitivo.

Pero ahora está Hansi Flick y al germano no le va a temblar el pulso. La realidad es que todavía no ha podido apreciar el rendimiento del centrocampista neerlandés en primera persona porque Frenkie sigue lesionado desde la jornada 32 del pasado curso. Pero, si De Jong quiere hacerse un hueco en sus esquemas, deberá dar un paso en firme hacia delante.

| YouTube

La amenaza, desde abajo

Con Xavi Hernández, que empleaba un triángulo invertido en el centro del campo, tenía la excusa de que podía jugar tanto en el doble pivote como de centrocampista defensivo. Sin embargo, Hansi Flick emplea un triángulo convencional, rehusando del MCD y utilizando en su lugar a un mediapunta. En esa posición de '10', De Jong no puede jugar, por lo que sus opciones se reducen a uno de los dos puestos del pivote.

Y hay muchos futbolistas del actual plantel que pueden abarcar esa posición, especialmente jóvenes promesas del filial que vienen apretando muy fuerte. Sin ir más lejos, más allá de Pau Víctor, Marc Bernal ha sido una de las grandes revelaciones de esta pretemporada. De hecho, ante la todavía ausencia del neerlandés, Hansi Flick podría plantearse darle la titularidad en el estreno liguero frente al Valencia.

Este joven futbolista nacido en 2007 en Berga comenzó su etapa formativa en el Gimnàstic Manresa, aunque no tardó mucho en recalar en las categorías inferiores del Barça. En La Masía fue creciendo poco a poco hasta llegar al filial el pasado curso, dando el salto directamente desde el Cadete. Es decir, su talento ya era tan flamante que incluso pudo saltarse los tres años de Juvenil.

La temporada 2023/24 la jugó íntegramente con el Barça Atlètic, con quien disputó 27 duelos en los que incluso llegó a anotar 2 goles y a repartir 3 asistencias. Todavía no ha debutado con el primer equipo, pero es evidente que no tardará mucho en hacerlo.