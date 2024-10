El error de TV3 con Xavier Grasset y Marina Romero

La nueva temporada de otoño de TV3 llega cargada de novedades y de regresos muy esperados por el público catalán. Como cada año, la cadena apuesta por una programación diversa, con un enfoque especial en la producción local y el entretenimiento de calidad. Entre los estrenos más destacados se encuentran nuevas series de ficción que exploran diferentes temas de actualidad, combinando el drama con toques de humor y de crítica social.

Además, los programas de entretenimiento y concursos volverán a ser una parte fundamental de la oferta de la temporada. Manteniendo los formatos clásicos que han sido exitosos y añadiendo nuevas dinámicas para captar la atención de la audiencia. Por otro lado, TV3 también refuerza su programación informativa con nuevos documentales y otros programas de debate que abordarán los temas políticos y sociales más relevantes en Catalunya.

Uno de estos es 'La Selva', el programa de actualidad de la cadena de televisión pública catalana, presentado por Xavier Grasset. El catalán es una de las caras más reconocidas dentro de la cadena gracias a su dirección del 'Més 324' durante 9 años consecutivos, pasándole el testigo a Marina Romero. Ahora, durante la nueva temporada de otoño decidió apostar por este nuevo espacio que hacia relevo al 'Planta baixa' de Agnès Marquès.

Unos números muy malos

El programa de Xavier Grasset 'La Selva' lleva varias semanas con unos números más que malos en lo que audiencia se refiere. Aunque es cierto que el espacio de tertulia y actualidad empezó con buen pie, no ha sabido mantener la atención del público y no ha logrado retener audiencia. Sin ir más lejos, paso de conseguir 140.000 espectadores en su debut a no llegar a más de los 86.000 en sus últimos programas.

| ACN

Por otro lado, en este cambio también se ha visto afectado indirectamente el anterior programa que presentaba Grasset y que actualmente dirige la catalana Marina Romero, 'Més 324'. La periodista dejó su puesto en 'El Matí de Catalunya Ràdio' para pasar a dirigir el espacio de análisis en el canal 3/24. No obstante, este cambio de aires no le ha salido muy bien, y no ha podido repetir los números que ha dejado Grasset en sus últimos años al mando del programa.

Haciendo una comparación entre los números del año pasado y los de este, el cambio es radical y bastante preocupante para Romero. Mientras que del 4 al 27 de setiembre de 2023 se consiguió una media de 36.000 espectadores, este año, del 9 al 27 de setiembre tan solo han sido 20.000. Además, la cuota de pantalla ha disminuido un 1%, haciendo saltar las alarmas dentro de la cadena de televisión pública catalana.

Así pues, este cambio ha ido para mal en ambas direcciones, tanto Grasset como Marina han visto como estos nuevos programas los cuales dirigen no están despegando en números de audiencia. Veremos pues, cuál es el desenlace final de esto, ya que se rumoreaba que TV3 estaría replanteándose poner punto y final a 'La Selva'.