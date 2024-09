La frase más surrealista de Victoria Federica en 'El Hormiguero': 'Meto petardos...'

Victoria Federica de Marichalar lleva varias semanas siendo el centro de atención mediático en España por sus acciones y las que la involucran indirectamente. La hija de la Infanta Elena decidió 'apartarse' del mundo de la Familia Real para dedicarse en cuerpo y alma al gremio de los influencers, dónde tiene tanto amigos como enemigos. La sobrina del Rey Felipe VI ha sido envuelta en rumores y 'habladurías' que no la dejan en muy buen lugar y hablarían del porque tiene tantas personalidades en su contra.

Victoria se ha hecho amiga de algunas de las caras más reconocibles dentro de este mundo de lujos y falsas percepciones. Sin embargo, sus aires de superioridad y sus comportamientos en ciertos establecimientos de Madrid la ha hecho ser repudiada por la mayoría de creadores de contenido de España. Aún así, con 300.000 seguidores, Victoria sigue dispuesta en 'triunfar' en este mundillo.

| Victoria Federica

Presente en 'El Hormiguero'

Para intentar frenar el fenómeno de RTVE con 'La Revuelta', Antena 3 llevó ayer a 'El Hormiguero' de Pablo Motos a Victoria Federica. Sin embargo, fue un programa más que monotono, donde se veía de lejos que todo eran preguntas pactadas y sin indagar en las polémicas de la hija de la Infanta Elena. El programa sirvió más de publicidad para un nuevo espacio que Atresmedia iba a estrenar y dónde participará Victoria.

Se trata de 'El desafío', concurso del qual Victoria dijo lo siguiente. "Llegué muy asustada. "No sabía que me iba a encontrar. El equipo me lo puso muy fácil y me sentí en casa en todo momento. Me he superado en muchísimas cosas. La mejor experiencia que he hecho hasta ahora", confesaba en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos intentó hacer la entrevista inicial más 'divertida', preguntándole a la nieta del Rey Emérito sobre alguna anécdota graciosa que tuviera. Federica fue preguntada sobre su mal comportamiento en la infancia, y sus 'travesuras' más recientes.

| YouTube

"Mi hit es meter petardos en los cigarros a mis amigos. Todos los años, en Navidad, voy a la Plaza Mayor de Madrid a los puestos de bromas y me compro mi cargamento anual de bromas para todo el año", explicaba Victoria.

Sin embargo, en ningún momento habló sobre la nueva polémica en la que se ha visto envuelto su abuelo, el Rey Emérito Juan Carlos I. La sobrina del Rey Felipe VI sigue constante en su lucha por ganarse el afecto de su abuelo y así conseguir gran parte de la herencia del Emérito.

"Mi abuelo es una persona maravillosa y fundamental en mi vida. De él he podido aprender, sobre todo, su entrega a los demás, su alegría y lo cariñoso que es", explicaba Victoria en una entrevista reciente con la revista de moda 'Bazaar'.