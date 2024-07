Georgina Amorós, estrella de TV3, Netflix y Movistar, estalla a causa de un fotógrafo

La joven actriz catalana de 26 años, Georgina Amorós se ha visto perjudicada a causa de un fotógrafo y ha compartido su malestar públicamente.

Los telespectadores de TV3 todavía se acuerdan de Georgina por su participación en la serie Benvinguts a la família, donde interpretaba a Àlex. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en la carrera como intérprete de esta joven y talentosa actriz barcelonesa, ha sido otra serie: Élite. Una producción de Netflix que la ha llevado hasta el estrellato, gracias a su personaje de Cayetana Grajera. Y ha sido precisamente durante un acto de promoción de la nueva temporada de Élite, cuyo estreno está previsto para el próximo 26 de julio, cuando Georgina Amorós ha querido denunciar públicamente el uso indebido de unas fotografías.

| Instagram de Georgina Amorós

Fue durante la primera temporada de la serie cuando se llevó a cabo un reportaje fotográfico, pensado para acompañar la promoción de la misma. Sin embargo, esas fotografías nunca se llegaron a publicar, lo que no evitó que el fotógrafo encargado para llevarlas a cabo, no dejara de publicarlas en sus redes sociales, como lo ha compartido Georgina, entre sorprendida y ultrajada: "Nos hicieron unas fotos en las primeras temporadas que nunca salieron a la luz hasta que el fotógrafo decidió colgarlas en su cuenta privada sin autorización y con 20 kg de Photoshop en la cara. ¿Por qué? No lo sé".

El uso indiscriminado de una fotografía manipulada

Este capítulo de la decisión personal de un teórico profesional del sector, ejemplifica la fragilidad con la que muchos actores y actrices jóvenes se ven sometidos a la desprotección de imagen a pesar de que para ello se incumplan una serie de normativas. Lo más esperpéntico del caso, es que esas imágenes y su responsable se mantienen impunes y todavía se pueden encontrar por la red, tal y como reconoce la propia Amorós: "Cinco años más tarde, esta foto sigue dando vueltas por Internet, y hasta la han puesto en la lona de despedida de Élite. Aunque yo por más que la mire, no me reconozco".

Una fotografía no autorizada, pero que además contiene manipulaciones que provocan que los propios protagonistas no se reconozcan a sí mismos, tal y como se puede deducir de estas declaraciones de la joven actriz catalana. A Georgina este año la podremos ver en el thriller Ellipsis, de David Marqués y en la serie Segunda muerte, que coprotagoniza junto a Karra Elejalde para Movistar +. Producciones en las que es ella misma, sin alteraciones ni photoshop de por medio.