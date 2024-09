El hijo de Tomàs Molina aplaude los ataques a Aliança Catalana

Los espectadores de TV3 de todas las edades seguro que conocen a Tomàs Molina. Histórico meteorólogo que lleva décadas apareciendo en la previsión meteoróligica que se emite después del Telenotícies Migdia o Telenotícies Vespre. Otros nombres se han incorporado más adelante, como el jovencísimo Gori Massip, pero otros como Tomàs Molina o Francesc Mauri y, un poco menos por ser más joven, Eloi Cordomí, llevan media hora cobrando del herario público.

Hace unos meses, junto antes de las elecciones europeas, conocimos la pasión de Molina por la política. Se unió a ERC y concurrió en las elecciones europeas representando a la coalición en la que también estaban Bildu y BNG. No tuvo la misma suerte que Diana Riba y no consiguió entrar. Al menos, de momento. Y claro, ahora en TV3 no lo quieren porque sería muy descarado que una cara visible de ERC apareciera en El Temps. Aún más.

| ACN, TV3, XCatalunya

Queda claro que esta pasión por la política la comparte con su hijo, Pol Molina. Y, además de compartir pasión, también comparten ideas, porque el conocido como el 'Mini Molina' también simpatiza con políticas procesistas y favorables al cordón sanitario contra Aliança Catalana.

En este sentido, ante los recientes ataques que ha sufrido Aliança Catalana y la prensa que sigue sus pasos, en los actos en el Fossar de les Moreres, Pol Molina ha aplaudido a aquellos que dicen luchar contra el "antifascismo". "Bien hecho lo que hacéis". A continuación, ha intentado suavizar su mensaje y ha mostrado su equidistancia argumentando que todas las movilizaciones a favor de Catalunya (o de los Països Catalans) es positiva.

Pol Molina y su presencia en TV3

Pol Molina apareció por primera vez en TV3 como integrante del programa 'Matriculats'. Aparecían jóvenes que se estaban sacando el carné de conducir y tenían algunas dificultades para lograrlo. Unos años más tarde, no sería nada raro que el hijo acabara ocupando el lugar del padre y es que Pol Molina ha estudiado Física en la Universidad de Barcelona. Se graduó en 2022 y su padre mostró su orgullo en redes sociales.

Tras la carrera ha seguido formándose. En concreto, ha hecho un máster sobre meteorología en la Universidad de Valencia, de modo que su presencia en TV3 no está para nada descartada. Y más viendo que el puesto de su padre está vacante. ¿Se podría considerar un claro caso de nepotismo? Las redes li tienen claro.