Jordi Boixaderas, Damià en 'Ventdeplà': ¿Qué ha sido de él?

Jordi Boixaderas es un nombre que, para muchos, evoca grandes recuerdos de la televisión catalana. Durante años, este talentoso actor interpretó a Damià en la exitosa serie de TV3 'Ventdelplà', consolidándose como uno de los rostros más queridos por el público en Catalunya. Sin embargo, en los últimos tiempos, su ausencia en la pantalla ha generado preguntas entre los espectadores: ¿por qué ya no aparece en TV3 y qué ha sido de él?

Un actor carismático y querido

Nacido en Sabadell en 1959, Jordi Boixaderas ha desarrollado una carrera prolífica tanto en el teatro como en la televisión. Su trayectoria abarca varias décadas, destacando por su capacidad para interpretar personajes complejos y cargados de humanidad. En Ventdelplà, que se emitió entre 2005 y 2010, Boixaderas dio vida a Damià, un personaje que se ganó el cariño del público por su profundidad emocional y sus dilemas personales.

Además de su paso por esta serie, Boixaderas ha sido una presencia habitual en la parrilla de TV3, participando en otras producciones que marcaron una época en la televisión catalana. Desde sus inicios, se destacó no solo como actor de televisión, sino también como una de las voces más importantes del doblaje en Catalunya. Su carrera, tanto delante de las cámaras como detrás de los micrófonos, lo convirtió en uno de los artistas más respetados de su generación.

La desaparición de Boixaderas de TV3

A pesar de su éxito, muchos se preguntan por qué Jordi Boixaderas ha desaparecido de la pantalla de TV3 en los últimos años. En una entrevista con Jordi Basté en 'El món a RAC1' habló de como no llegó a llevar muy bien el complementar sus trabajos como actor y doblador. "Este estatus de actor y de trabajo, no lo sé, ni haciéndolo me lo he pasado bien ni viendo después el resultado me he quedado convencido", mencionaba Boixaderas.

| YouTube

"No, tele no. Hacer imagen no me gusta, ¿por qué? No lo sé, no me siento bien"; explicaba el actor en relación a su desinterés a la hora de regresar a la televisión. Además, Jordi también hizo un repaso de como se encuentra la industria y el gremio actualmente, criticando con dureza el mismo.

"La industria audiovisual tenía que dar un salto y no lo ha hecho. Es difícil competir, pero los culebrones se siguen haciendo de la misma manera, más o menos, y no lo encuentro nada estimulante, la verdad", confesaba Boixaderas en relación a la actualidad. Así pues, este descontento por la situación actual de la televisión, y su mala relación con la 'fama', le ha hecho apartarse del foco mediático.

¿Qué ha sido de él?

Aunque su trabajo en la televisión se ha reducido, Boixaderas sigue vinculado al mundo de la actuación. En los últimos años, ha priorizado su participación en proyectos más selectos y ha continuado su labor en el ámbito del doblaje. Ahí es donde su voz sigue siendo un referente en películas y series internacionales.

Voces de Jordi Boixaderas

Su dedicación al teatro también ha sido constante, un ámbito donde sigue demostrando su talento y pasión por la interpretación. Así pues, sigue siendo una figura más que relevante dentro de la cultura catalana, y su legado en series como Ventdelplà lo mantienen vivo en la memoria colectiva.