Juan Carlos I a Bárbara Rey acerca de la Reina Sofía: 'Como profesional...'

Recientemente, 'Ok Diario' ha publicado una serie de audios que revelan conversaciones entre el Rey Emérito Juan Carlos I y la actriz Bárbara Rey, grabadas en la década de los 90. En estos audios, se puede escuchar la complicidad entre ambos y cómo el rey hablaba abiertamente sobre temas sensibles, incluyendo su relación con la reina Sofía y eventos políticos clave. En una de las grabaciones, El Rey Emérito Juan Carlos I comenta sobre el entonces fugado Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, diciendo que preferiría que lo encontraran muerto.

Estas confesiones privadas han vuelto a encender la polémica sobre la relación entre el emérito y Bárbara Rey, y el impacto que tuvo en la vida pública y personal del monarca. Los audios en cuestión también incluyen una amenaza de chantaje por parte de Bárbara Rey, en la que ella asegura que si decidiera actuar, lo haría de una manera contundente. Estos detalles han generado un revuelo mediático considerable, y se discuten en varios medios como estas grabaciones exponen las intimidades del rey emérito y las dinámicas de poder.

Otro tema clave que emerge en los audios es la tensión entre Juan Carlos I y la Reina Sofía. En las conversaciones, el Rey Emérito admite que no había vida familiar con la Reina Sofía, lo que deja entrever una profunda distancia entre ellos en aquel momento. Bárbara Rey también menciona que sentía que la reina había utilizado sus influencias para perjudicarla, asegurando que Sofía la odiaba y que le cortaron oportunidades laborales y sociales.

Juan Carlos I confirmó a Bárbara Rey su no relación con Sofía "Vivo en otra parte de la casa"

Nuevas declaraciones sobre la Reina Sofía

En uno de los últimos audios publicados por el diario digital español, Juan Carlos I le confiesa a su amante el motivo por el cual se casó con la Reina Sofía. El ahora exiliado exmonarca le reconoció a Bárbara que meditó mucho si le convenía o no casarse con ella, unas declaraciones que, la verdad, no sorprenden a nadie. En el inicio de la grabación, la vedette le pregunta al Rey Emérito si cuando "eran novios" no se dio cuenta de la forma de ser de la Reina de Grecia.

"No. Estaba de lo más cariñosa y pensando en España y pensando en tal… Y al principio, tampoco. Al principio… la verdad es que me di un poco de cuenta, si quieres, pero ya después de…", explicaba el monarca a su amante.

| Youtube: ¡HOLA!

Bárbara Rey le decía que era la boda que le convenía como príncipe y como Rey, y ante estas palabras la respuesta del Emérito es más que impactante. "Y, claro, en eso, desde luego, he acertado. He hecho bingo, Vamos, porque profesional es la número uno, su papel lo hace número uno.", mencionaba el entonces Rey sobre su matrimonio, como si de un simple trabajo se tratara.