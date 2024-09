Juana Dolores la vuelve a líar: 'Aliança Catalana es...'

Juana Dolores es escritora y actriz. Nació en El Prat de Llobregat el 11 de marzo de 1992 y es conocida por sus mensajes polémicos y llamativos en redes sociales y en medios de comunicación. Su discurso es claramente de izquierdas, progresista y woke. Tras unas semanas de silencio, Juana Dolores ha vuelto a buscar protagonismo y, en esta ocasión, lo ha hecho atacando a Aliança Catalana.

En un mensaje publicado en la red social X (antigua Twitter), Dolores ha dejado clara su opinión sobre el partido de Sílvia Orriols: "Aliança Catalana es chusma, sea como sea". No hay más argumentos. Desconocemos por qué Juana Dolores considera que 120.000 votantes de un partido democrático, con un discurso legítimo y representado con dos diputados son "chusma".

| Ruben Novoa

Aliança Catalana obtuvo dos diputados en el Parlament de Catalunya en las últimas elecciones. El partido independentista estuvo muy cerca de conseguir los tres diputados de la demarcación de Barcelona, algo que abría dado una fuerza inédita al partido aliado y que hubiera mejorado el altavoz que ahora mismo tienen Sílvia Orriols y Ramon Abad.

Las respuestas al mensaje de Orriols no se han hecho esperar. Decenas de usuarios han comentado la publicación: "Molt bé, Juana, ara que ja has fet el Tweet pots continuar inflant-te a porros". Otros le han dado las gracias por la propaganda electoral gratis que está recibiendo el partido: "Gràcies per fer-nos promoció! Cada tweet dels teus parlant d'Aliança Catalana ens dona 1.000 vots!"

Silencio sobre el PSOE, ERC y otros partidos

La interpretación lógica y de sentido común es que si Juana Dolores considera que Aliança Catalana es "chusma" y calla sobre la condición de "chusma" de otros partidos, quiere decir que no lo son. El PSC sucursalista que sigue los intereses del PSOE, un partido que apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya y que hace cuatro décadas estaba liderado por el Señor X, esto no es ser chusma.

Lo de ERC, de facilitar la investidura de un presidente que representa los valores anteriores, tampoco debe ser "chusma" para Juana Dolores. Y que decir de otros partidos comunistas y anarquistas, como la CUP y Comuns, que defienden que se okupen propiedades privadas. Claro, estos no son "chusma".

Aparición en TV3 con Xavier Grasset

Juana Dolores se dio a conocer por parte del público gracias a la entrevista en el programa 'Més 324' que presentaba Xavier Grasset. La escritora aprovechó los micrófonos de TV3 para insultar al candidato a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, llamándolo "puto viejo" y también atacó al medio de comunicación que le estaba dando voz, dejando claro que su mensaje estaba condicionado por el poder.