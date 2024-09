Juliana Canet dice que Jordi Évole y Anna Gabriel son pareja: ¿Cuánto llevan juntos?

El programa 'Que no surti d'aquí', de Catalunya Ràdio, presentado por Juliana Canet, ha empezado nueva temporada. Tras el habitual parón veraniego, el divertido programa de la radio pública de Catalunya ha vuelto a la parrilla y ha vuelto por todo lo alto. Con una información de alto voltaje. Una conocida dirigente político de Catalunya y un conocido periodista tendrían una relación.

Estamos hablando de la activista y exdiputada de la CUP, Anna Gabriel. La cupaire vivió unos años exiliada en Suiza, esquivando la represión de la justicia española por un delito que no comportaba la entrada en prisión. Mientras, el periodista catalán conocido por sus entrevistas en 'Salvados', en La Sexta, la esperaba pacientemente entre Barcelona y Madrid.

Al menos esto es lo que asegura sin ningún tipo de duda la comunicadora Juliana Canet. Según ella, llevan "cuatro años juntos" y han llevado la relación con mucha discreción. Dice que este fin de semana los pudieron ver en las fiestas de su pueblo, en Sallent. "Ella no se lo quiso perder", empezó. "Un lugar pequeño para dejarse ver, pero...", continuó, para luego tirar de humor y asegurar que "cogieron su vaso de plástico reutilizable y decidieron ir a la Fiesta Mayor".

Deja claro Juliana Canet que "Évole tuvo un perfil bajo" y que se mostró siempre alejado de ella, con mucha discreción. "Sabía que era el pueblo de Anna, que Anna era la estrella y que él tenía que estar en un rincón".

Reacciones en redes sociales

Las palabras de Juliana Canet no han pasado desapercibidas en redes sociales. Muchas personas le preguntan de donde ha sacado la información y si es cierta. Algunos van todavía más lejos y se preguntan si la unión entre una política independentista y un periodista 'imparcial' y 'equidistante' como Jordi Évole significa "oficialment que s’ha acabat el procés".

La imagen que aparece en la publicación de Instagram de Catalunya Ràdio no es nueva. En Twitter, como mínimo, aparece desde mayo y la foto no permite concluir si sus integrantes son pareja o no lo son. Lo que sí deja claro es que son amigos y que tienen muy buena relación.

De momento, que sepamos, ni Juliana Canet ni en redes sociales han aparecido imágenes de Jordi Évole y Anna Gabriel juntos en las Fiestas de Sallent. El único encuentro conocido y contrastable será siempre esta foto borrosa en la que comparten mesa y caña.