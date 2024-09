Llega Mercè Martínez a 'Com si fos ahir': Su nuevo papel

Nacida en Sabadell hace 47 años, Mercé Martínez es una de las actrices catalanas más galardonadas de los últimos años. La catalana es conocida en parte por su papel como Nora en la serie de TV3 'La Riera', sin embargo la actriz ha tenido una extensa carrera en diferentes medios interpretativos. Su polifacética capacidad para actuar la ha hecho tener un amplio catálogo en televisión, en el cine y sobre todo en el teatro, concretamente en el musical.

Hasta en cinco ocasiones ha recibido el 'Premi Butaca' a la mejor actriz de musical, por obras como 'T'estimo, ets perfecte... ja et canviaré' o 'The Full Monty'. También ha formado parte de obras teatrales como 'Bella y la Bestia', 'La vampira del Raval', 'Maremar, 'T'estimo si he begut' o 'Golfus de Roma'.

Por otro lado, en el mundo de la televisión es donde más protagonismo y reconocimiento ha ganado gracias a sus diferentes interpretaciones. Como hemos dicho, su papel más destacado fue en 'La Riera', aunque ha formado parte de otras grandes series catalanas de TV3 como 'Plats bruts', 'Psico express', 'Ventdelplà' o 'Porca Misèria'.

En el mundo del cine no ha tenido una carrera tan extendida, pero ha podido formar parte de algunas cintas reconocidas com 'Sévigne' o 'Deu ser que ningú és perfecte'. La primera se estrenó el año 2004, mientras que la segunda llegó a los cines catalanes en 2006. Ahora, la catalana está centrada en el mundo del teatro, y ha vuelto a reencontrarse con TV3 para formar parte del nuevo elenco de personajes de 'Com si fos ahir'.

Esta nueva temporada de la popular serie de TV3 se estrenó hace ya una semana, con unos grandes números y miles de espectadores encantados de que volviera a ser emitida. Además, con la llegada de esta octava temporada, se empieza a rumorear que el final de la serie está cada vez más cerca.

Nuevo fichaje para 'Com si fos ahir'

Mercè Martínez interpreta a Neus, la hermana de Francesc. Por ahora la hemos podido ver poco. Han coincidido ella y su hermano en el gimnasio y Neus se ha dedicado a alabar a Francesc frente a Eva, la directora del centro. Más tarde hemos podido saber que, según Francesc, tiene un carácter similar a Sílvia.

| TV3

Cree que se llevarán bien. El problema es que hay algo que Francesc desconoce de su pareja. Sílvia está chateando con un tal Pacman y las conversaciones van subiendo de tono. ¿Quién es Pacman? ¿Se llegarán a ver en persona?



En redes sociales muchos se preguntan qué papel hará Mercè Martínez. Especialmente si será similar al de ‘Nora’, la cocinera a la que interpretó en ‘La Riera’. Allí tuvo muchos problemas por culpa de sus múltiples mentidas y victimismo pero en el fondo no era mala persona. Al final pudo acabar encajando bien.