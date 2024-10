Mercè Comes, de 'Com si fos ahir', habla de su papel en 'Plats Bruts': 'Era un ser...'

Una de las grandes revoluciones de la serie catalana Com si fos ahir fue la incorporación a su elenco de la actriz Mercè Comes. Su rostro es uno de los grandes conocidos de la pequeña pantalla catalana y ahora, en esta serie de sobremesa, encarna el papel de la tieta Matilde. Y para hablar de este nuevo rol se ha pasado por los micrófonos de Catalunya Ràdio.

"Tengo mucho de Teresina", empezaba confesando, en referencia a su mítico papel en Teresines S.A, serie de los años 90 en TV3. Lo cierto es que su personaje ha tenido tanto éxito gracias a su gran personalidad, que, según ella, los espectadores ya han atribuido este nombre a un tipo de persona en concreto. Aunque ella no termina de estar del todo de acuerdo. "A veces la gente toma la palabra Teresina como peyorativa y no lo es. Ser una Teresina es ser una persona que dice 'esto, si lo ha hecho aquella, pues también lo puedo hacer yo aunque no lo sepa".

| TV3

De paso, en su paso por el programa Dones i dies ha aprovechado para rememorar su viejo rol en la mítica serie catalana Plats Bruts, la iaia Sunsión: "Era mucho más loca que las Teresines. Era una que tanto podía ser sorda como podía escucharlo todo. Que de golpe no lo veía, pero lo veía todo. Era un ser de aquellos extraños".

Y, cómo no, como dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ha dejado un pequeño consejo para los oyentes con el que ella se identifica como persona. "Para soportar todo el que la vida te pueda dar, de bono y de malo, el sentido del humor es la base para salirte de todo. He dicho", proclamaba.

Éxito de 'Com si fos ahir'

Com si fos ahir es una de las series más exitosas de TV3 en los últimos años, destacando tanto en audiencia como en la fidelización de los espectadores catalanes. Esta telenovela diaria se estrenó en 2017 y ha mantenido una sólida base de seguidores, logrando datos de audiencia que promedian entre 15 % y 20 % de cuota de pantalla, con picos de más de 300.000 espectadores diarios.

La serie gira en torno a un grupo de amigos que, tras varios años sin verse, se reencuentran en la etapa adulta y enfrentan los problemas cotidianos que llegan con la madurez. A través de sus personajes, Com si fos ahir refleja temas de actualidad, como las relaciones de pareja, la maternidad, el trabajo, y las dificultades económicas, en un tono cercano y realista.

El éxito de la serie se debe, en gran parte, a la identificación que el público catalán siente con los personajes y las historias, así como la calidad de su guion y el talento de su elenco. Entre los actores más destacados figuran Silvia Bel, Àurea Márquez y Eduard Farelo, quienes han sabido ganarse el cariño del público.