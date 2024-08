Nico Williams y una conocida actriz en el reservado de una discoteca

Quedan pocos días para que finalice el verano y con él se vaya el culebrón en torno a Nico Williams. El jugador navarro ha sido portada de diarios un día si y otro también, relacionando su nombre incansablemente con el F.C Barcelona. Sus "guiños" al conjunto culé, su futuro incierto y su gran relación con Lamine Yamal en la Eurocopa le han hecho ser deseado por toda la afición culé.

| @athleticlub

Sin embargo, parece que su futuro cada vez está más lejos de Can Barça. Hace varios días, se dio a conocer que no formaba parte de la convocatoria del Athletic Club de Bilbao en su último partido de pretemporada, y todas las alarmas saltaron pensando que el jugador ya estaba rumbo a Barcelona para cerrar su fichaje con Laporta y Deco.

Esto, pero, solo fue "humo", y el jugador no se ha movido de su casa en Bilbao. El Barça tendría el "Sí" de Nico, aunque no puedan cubrir su fichaje económicamente hablando. Los culés necesitan liberar masa salarial para poder traer a nuevos refuerzos, y solo la salida de jugadores como Lenglet, Raphinha o Frenkie De Jong darían vía libre al equipo blaugrana para ir a por todas a por Nico.

Por otra parte, hoy mismo se ha dado a conocer que el pequeño de los Williams va a llevar el dorsal '10' está temporada. Con el adiós de Iker Muniain la pasada campaña, el mítico número había quedado sin heredero, y finalmente va a ser llevado en la espalda de Nico, el cual podría debutar con él este mismo jueves ante el Getafe en la primera jornada de liga.

Pillado con una chica en una discoteca

Nico es joven, y es normal que disfrute de los últimos días de verano antes de volver a tener que centrarse en el fútbol. El navarro es un jugador alegre, que baila en el campo y también fuera. Además, según la información del periodista Javi Hoyos, Williams estuvo en un club de ocio nocturno de Bilbao este sábado.

Allí, estuvo en un reservado junto a nada más ni nada menos que Ester Expósito. La actriz española está cada día en un sitio distinto, y hace poco la veíamos junto a Vinícius Jr en un concierto de Travis Scott en Madrid. Ahora, pero, ha estado en el club "BACKroom", donde coincidió con el extremo español.

Cuando dos personajes de este calibre se juntan en un sitio así, acaparan todas las miradas, pero según los presentes no sucedió nada entre los dos. Hubo cordialidad entre ambos, pero nada más. Si investigamos un poco y miramos sus redes sociales podemos encontrar que no se siguen, así que no tiene pinta de que sea un encuentro pactado previamente. Veremos, pues, si esta primera toma de contacto entre ambos acaba derivando en algo más.