La nueva vida de Tomàs Molina mientras espera a 2027 para ser eurodiputado

Tomas Molina es un reconocido meteorólogo catalán, conocido principalmente por su trabajo en TV3, donde lleva décadas informando sobre el tiempo. Con una sólida formación académica en Ciencias Físicas, ha logrado convertirse en una de las caras más familiares de la televisión catalana. Destacándose no solo por su profesionalismo, sino también por su estilo cercano y didáctico al explicar los fenómenos meteorológicos.

Su pasión por la ciencia y el clima ha hecho que muchas personas confíen mucho en sus pronósticos, convirtiéndolo en un referente dentro del ámbito meteorológico en Catalunya. Además de su trabajo en televisión, Molina también es activo en la divulgación científica. A través de conferencias, charlas y redes sociales, donde sigue acercando la meteorología a un público más amplio.

A lo largo de su carrera, ha recibido diversos reconocimientos por su gran labor comunicativa y su capacidad para traducir temas complejos en un lenguaje accesible para todos. Su presencia continua en los medios ha consolidado su reputación como uno de los profesionales más respetados en su campo. No obstante, hace poco dejó el mundo de las cámaras para pasarse al de la política, y en los últimos meses le hemos perdido un poco la vista.

Su nueva vida

Recientemente Gori Masip se ha vuelto toda una sensación tras convertirse en el presentador más joven de la historia de la cadena con una edad muy temprana de 21 años. No obstante, hace ya bastante tiempo, Tomàs Molina, hizo su primera aparición con tan solo 23 años. El meteorólogo ahora tiene ya 61 años y ha decidido apartarse de la pequeña pantalla, aunque solo de cara a la galería, ya que sigue ligado a TV3.

En una entrevista reciente con 'El Nacional', el catalán afirmó que sigue trabajando con la cadena de televisión catalana. Molina se encuentra trabajando en el nuevo proyecto de 'Telenotícies' de TV3, preparando los nuevos grafismos, escenas y todo lo que veremos en pantalla durante las retransmisiones de las predicciones meteorológicas.

"Los Telediarios cambiarán a partir de principios del año que viene y con ellos también cambia la meteo. Y la meteo lo cambia todo, las máquinas con que la hacemos, cambia el grafismo, cambia la presentación, cambia todo. Y ahora yo me estoy dedicando a eso, a hacer la nueva meteo", explicaba al medio catalán.

Por otro lado, lo que le mantiene alejado del foco mediático es su vínculo con ERC, quién ficho a Tomàs para presentarse a las elecciones europeas como el número 4. Aunque no consiguió un escaño directo, tendrá medio mandato, y será del 2027 al 2029. En otras declaraciones recientes, esta vez con Catalunya Ràdio, habló de como ve su futuro en el mundo laboral.

"Yo no me veo como un político, me veo como un técnico para hacer las cosas mejor. No salgo ahora en antena, pero un día u otro podré volver a salir, supongo. Si no trabajo no como", explicaba el famoso presentador de TV3.