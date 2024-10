Ridículo de Jorge Javier Vázquez frente a 'Saber y Ganar'

Telecinco y Jorge Javier Vázquez han vivido unos últimos meses muy complicados en cuanto a audiencias. La cancelación de 'Sálvame', uno de los programas estrella del canal y del presentador, marcó el inicio de un declive que ha afectado notablemente las cifras de audiencia de la cadena. Este cambio dejó un vacío difícil de llenar, y los nuevos programas que han intentado ocupar ese espacio no han logrado los mismos niveles de éxito ni de números de audiencia.

Jorge Javier, una figura clave en la programación de Telecinco, también ha visto un descenso en la relevancia de sus proyectos actuales. A pesar de su gran trayectoria, los nuevos formatos en los que ha participado, como 'El diario de Jorge', no han conseguido captar el mismo interés del público que tenía. Esta situación refleja una crisis más amplia en la cadena, que está luchando sin resultado alguno por adaptarse a las nuevas tendencias de consumo televisivo.

Arrollados por 'Saber y Ganar'

El nuevo programa enfocado en el mundo de los cotilleos y el corazón, 'El Diario de Jorge', lleva varias semanas en antena siendo una de las apuestas más fuertes de Telecinco. No obstante, todavía no está dando resultado en lo que números de audiencia se refiere, y no por asombro se acerca al fenómeno que llegó a ser en su día 'Sálvame'. Tanto el mismo presentador como la cadena se han quedado estancados en lo que nuevos formatos televisivos se refiere, y ni siquiera consiguen liderar ya su propia franja en Catalunya.

| Telecinco

En nuestro país, durante la mayor parte del día domina TV3 con sus diferentes espacios de entretenimiento y actualidad, no obstante ayer por la tarde no fueron los protagonistas en audiencias. Y es que el 'premio' se lo llevó el eterno Jordi Hurtado con su longevo concurso 'Saber y Ganar', con una audiencia fiel que ve el programa diariamente. Y es que ayer sobrepasaron de forma muy clara a Telecinco y a Jorge Javier, y los números así lo confirman.

'El Diario de Jorge' se quedó con tan solo 69.000 espectadores y un pobre 5,7% de cuota de pantalla. Por otro lado, Jordi Hurtado consiguió liderar con su concurso televisivo, consiguiendo 82.000 espectadores y una cuota de pantalla total del 6,5%.

'Saber y Ganar' es uno de los programas más longevos de la televisión española, presentado por Jordi Hurtado desde su inicio en 1997. Emitido diariamente en La 2, el concurso es conocido por su formato cultural y de conocimiento, donde los diferentes participantes deben demostrar un amplio dominio en diversas áreas del saber. La figura de Hurtado, que se ha mantenido al frente del programa durante más de dos décadas, se ha convertido en un emblema del espacio, ganándose el cariño del público.