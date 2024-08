Jorge Javier Vázquez on fire contra Juan Carlos I: 'Él se pensaba que...'

Jorge Javier Vázquez, una figura omnipresente en la televisión española, ha visto como en los últimos años su carrera ha reflejado tanto la decadencia de su estilo como la saturación de su imagen pública. A pesar de mantenerse al frente de programas de alta audiencia como "El diario de Jorge" y "Supervivientes", su presencia ha comenzado a generar cansancio entre el público, debido a su tono autorreferencial y una actitud que a menudo roza la prepotencia.

Su labor como presentador ha seguido la misma línea que lo ha caracterizado desde hace años: un enfoque en lo sensacionalista y en la controversia, que ha ido perdiendo frescura y relevancia con el tiempo. A pesar de los esfuerzos por reinventarse, Jorge Javier parece cada vez más estancado en un formato que ya no sorprende.

| Telecinco

Es más que conocida la situación actual que envuelve a los medios más tradicionales como la televisión. Las nuevas generaciones ya no tragan esta "telebasura" y prefieren pasar su tiempo libre con otros medios digitales como "Youtube" o "Twitch". La consagración de estas plataformas ha hecho que Mediaset y Telecinco estén en mínimos históricos, cosa que ha perjudicado indirectamente a Jorge Javier.

Hasta hace pocos días, su nuevo programa "El diario de Jorge" tenía la excusa de que estaba compitiendo con los Juegos Olímpicos de París. Su último espacio solo tuvo un 6,8% de share, y se ha visto relegado a un segundo plano por la programación de TVE. “Lo hemos visto además en los Juegos Olímpicos… que menos mal que se han acabado”, explicaba en su programa.

La toma contra el rey emérito

El presentador, aparte de trabajar en el mundo de la televisión, también se deja ver por los medios en papel. Jorge Javier tiene un blog oficial en la revista "Lecturas", donde da opiniones y noticias de actualidad desde su punto de vista más personal y sin filtros. Una de sus últimas publicaciones ha sido en relación al rey emérito, quién se dice que va a estar presente en el funeral de Juan Goméz-Acebo. Así pues, ha cargado duramente contra él.

| RTVE

"No consigo empatizar en ningún momento con Juan Carlos I. No me apena que viva en Abu Dhabi alejado de su familia y de su país.", explicaba Vázquez, en relación al exilio del monarca tras todos sus escándalos con hacienda. Además, criticó su labor como rey y su poca profesionalidad en este cargo.

"Usó y abusó de cualquier medio que estuviera a su alcance para disfrutar de una vida en la que tenía poca cabida la responsabilidad, el decoro y el compromiso". Por otro lado, se ha hablado mucho también del posible reencuentro entre Letizia y Juan Carlos en la misa de Juan Gómez-Acebo, y Jorge ha hecho mención a lo siguiente.

| Casa Real

"Juan Carlos I pensaba que Letizia se iba a cargar la Corona y resulta que la Reina va a conseguir que perviva gracias a la labor que está llevando a cabo con su hija mayor". Así pues pensábamos que la suya iba a ser una crítica hacia toda la familia real, pero en frases como esta se le "ve el plumero".