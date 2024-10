La serie que lanzó la fama a Marina Gatell (Com si fos ahir) junto a Emma Vilarasau

Marina Gatell ha vuelto a la pequeña pantalla. La actriz catalana es uno d elos nuevos personajes de la serie de éxito del momento, Com si fos ahir. Con este nuevo papel, la actriz añade otra interpretación destacada a su ya sólida trayectoria en la televisión catalana y también en los escenarios de teatro. Aunque no parezca, por su aspecto juvenil, tiene 45 años, de modo que no es nueva en el mundo de la televisión.

Una de las series de éxito que se le recuerda es Majoria Absoluta, un proyecto que la catapultó a la fama y le permitió compartir escenas con Emma Vilarasau, una leyenda en TV3, que se dio a conocer por el gran público gracias a su gran papel de Eulàlia Montsolís en Nissaga de Poder.

En Com si fos ahir, Marina Gatell interpreta un papel lleno de matices, en una serie que ha captado fieles seguidores desde su estreno en 2017. La trama, que gira en torno a un grupo de amigos que se reencuentran después de varios años, ha sido el escenario perfecto para que Gatell demuestre su versatilidad como actriz. Es pronto para analizarlo, pero su papel será clave en la vida laboral y social.

Participación en Majoria Absoluta

Los espectadores fieles de TV3 recordarán la participación de Marina Gatell en Majoria Absoluta (2002-2004), donde compartió pantalla con Emma Vilarasau. La trama explicaba la vida de una familia catalana y sus interacciones, y supuso un importante hito tanto para Gatell como para Vilarasau. Ambas actrices destacaron por la química que mostraban en pantalla, y la serie se convirtió en un clásico de la televisión catalana. Para Gatell, este fue uno de los papeles que la consolidaron en la escena televisiva, mientras que para Vilarasau, fue una nueva oportunidad de brillar en una carrera ya consagrada en series como Ventdelplà.

La conexión entre Marina Gatell y Emma Vilarasau va más allá de las series en las que han coincidido, ya que ambas han sido figuras clave en el éxito de las series de TV3, lo que les ha permitido ganar una base de seguidores fieles. Vilarasau, que ha sido una de las actrices más queridas de la cadena catalana, sigue siendo un referente, mientras que Gatell no se queda corta.

Gatell también ha participado en Ventdelplà, La Riera, Lo Cartanyà y otras series de televisiones españolas como Hospital Central o Física o Química entre otras.