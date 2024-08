Terelu Campos se las da de humilde y las redes arden: 'El único lujo...'

Terelu Campos es una figura más que destacada en el ámbito del entretenimiento en España, conocida principalmente por su trabajo como presentadora y colaboradora en diversos programas de Telecinco. Terelu es hija de la también conocida periodista María Teresa Campos, quien ha sido una influencia importante en su carrera.

A lo largo de su carrera, la malagueña ha participado en una variedad de programas de televisión, incluyendo talk shows, reality shows y programas de entrevistas del corazón. Además también entro en su día en el mundo de la moda y la literatura, publicando varios libros. Campos ha estado en RTVE, donde comenzó su carrera en 1984.

Su colaboración más longeva es con Telecinco, con la cual lleva trabajando desde 1996. Además durante este lapso de casi 20 años ha aparecido también en Telemadrid, Canal Nou, Antena 3, La Sexta y recientemente ha hecho acto de presencia en la plataforma digital de Netflix. Terelu también ha sido objeto de atención mediática por su vida personal, que ha sido ampliamente cubierta por los medios de comunicación, y nos ha dejado más de una polémica.

Indignación por parte de la población

La revista Lecturas es una publicación española de gran relevancia en el ámbito de la prensa del corazón y la crónica social. Fundada en 1980, se ha consolidado como una de las revistas líderes en el territorio español. El medio tradicional ofrece a sus lectores una amplia cobertura de temas relacionados con la vida de celebridades, eventos sociales, y noticias de interés general.

Además de su contenido de actualidad, Lecturas es conocida por sus reportajes detallados y entrevistas a celebridades. Así pues, su última portada ha estado dedicado a una entrevista con Terelu Campos, la cual ha dejado varios titulares y unas declaraciones que han enfadado a todos los lectores.

La hija de María Teresa Campos, en la mencionada entrevista, habla de la muerte de su madre y del embarazo de su hija, que le sigue los pasos en eso de la prensa del corazón y el mundo de las personalidades mediáticas. Además, ha aprovechado la mención de su hija para criticar a sus excompañeros del ya cancelado "Sálvame".

Esto, pero, no ha sido el tema que ha hecho enfadar a los lectores, si no la parte donde Campos es preguntada sobre su estado económico actual. Es bien sabido por todos que el mundo de la televisión da mucho dinero, y más aún cuando eres hija de alguien tan mediática como María Teresa Campos.

Terelu, pero, ha querido tratar de estúpidos a la gente con unas declaraciones surrealistas, "Hago malabarismos para sobrevivir". "Vendi la casa y vino el declive de mi madre, lo que me Ilevé se fue en el bienestar de mi madre. Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud".

Mientras muchas familias las pasan canutas diariamente para llegar a final de mes, la celebridad de Telecinco dice que tiene lo justo para "sobrevivir" cuando tiene una mujer de servicio, algo alcanzable solo para personas de un estatus económico alto. Esta falsedad pues, ha sido el desencadenante de numerosas críticas hacia Terelu en redes sociales.