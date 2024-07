Valtonyc deja el rap: Su trabajo actual

El cantante Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha anunciado su retirada del mundo de la música. El rapero mallorquín se ha despedido de los escenarios este sábado por la noche en el festival 'El Tingladu' de Vilanova y la Geltrú, en agradecimiento por mantenerlo en cartel y pagarle el caché solidario durante sus seis años de exilio Bélgica.

"Este es el último concierto de mi carrera", destapó Valtònyc a los asistentes. "Tengo una buena hacía, ya no sé qué tengo que contar con el rap. Cuando hacía rap tenía 18 años y un trabajo de mierda en una frutería y estaba enfadado con el mundo. Tenía rabia, pero ahora me da vergüenza salir a escenario e interpretar un personaje", ha comentado Josep Miquel Arenas en declaraciones en TV3. Valtònyc ha detallado que continuará su profesión de programador informático en Bruselas y ha lamentado que con la aparición de las redes sociales ya no tiene mucho sentido la canción protesta.

"Creo que la gente está algo saturada y la canción protesta ya no es tan bien recibida porque, hoy en día, tú vas a un concierto y no tienes ganas de escuchar lo que has estado consumiendo las 24 horas en las redes sociales", ha apuntado Arenas, que ha lanzado un último mensaje reivindicando la unidad del 1-O y reiterando que Catalunya merece "la libertad de su lengua, de su cultura y de poder decidir".

| ACN

Pablo Iglesias fue el culpable inicial de su exilio

Valtonyc se hizo conocido por sus letras críticas y provocativas. A lo largo de los años, ha tenido varios problemas con la justicia española relacionados con sus canciones.

En febrero de 2018, el Tribunal Supremo de España confirmó una condena de tres años y medio de prisión para el cantante por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas. Estos cargos se derivaron de las letras de sus canciones, que las autoridades consideraron que glorificaban a grupos terroristas como ETA y los Grapo, insultaban al rey y amenazaban a políticos como Jorge Campos, líder de la organización Círculo Balear.

Una de esas canciones se la encargó Pablo Iglesias, que luego se desentendió totalmente de él. Algo que Valtonyc ha denunciado en varias ocasiones.

Antes de ingresar en prisión, Valtonyc se fue a Bélgica en mayo de 2018, buscando evitar el cumplimiento de la condena. En Bélgica, solicitó asilo y se enfrentó a un proceso de extradición.

En septiembre de 2018, un tribunal belga rechazó la solicitud de extradición de España, argumentando que las letras de las canciones de Valtonyc estaban protegidas por la libertad de expresión y que no cumplían con los requisitos del delito de terrorismo según la ley belga. España presentó varios recursos para intentar conseguir la extradición de Valtonyc, pero las cortes belgas reiteraron su negativa. En diciembre de 2021, el Tribunal de Apelación de Gante también rechazó la extradición, confirmando la decisión de primera instancia.

Hace unos meses el cantante regresó ya que su responsabilidad penal había prescrito.