La verdadera edad de Adrià Collado de ‘La que se avecina’: Que las canas no te engañen

Adrià Collado es un actor catalán conocido por su papel de Sergio Arias en La Que Se Avecina y en otras series. Siempre ha sido elogiado por su habilidad para mantener una apariencia juvenil, a pesar de las canas que adornan su pelo. Es difícil ponerle una edad, ya que aparenta muchos menos de los que tiene. No es tan joven como cuando apareció en televisión como inquilino del ático A, pero sigue en su mejor momento.

Nació el 3 de agosto de 1972 en Barcelona. Collado tiene actualmente 52 años, una edad que ha sorprendido a muchos de sus seguidores. Tiene canas, pero físicamente se mantiene bien y cualquiera podría afirmar que no llega a los 50. Sin embargo, supera le medio siglo, pero pocas personas aciertan este dato.

Las canas de Adrià Collado lo hacen parecer mayor y son un rasgo que ha sabido llevar con elegancia. Su apariencia ha cambiado desde sus primeros años en televisión, pero sus dotes de actor siguen intactas. Tiene un contraste entre lo maduro y lo juvenil que sorprendido a muchos, que se creían el dato de su edad.

Collado no sólo ha aparecido en La que se avecina. También apareció en 'Aquí no hay quien viva' y en series de TV3, como La Riera y ahora en 'Com si fos ahir'.

| Telecinco

Su papel en La que se avecina le convirtió en un actor de éxito

En La Que Se Avecina, Adrià Collado interpretó a Sergio Arias, un personaje carismático en las primeras temporadas de Mirador de Montepinar. Sergio interpretaba un actor de telenovela y vivía en el ático junto a su hermano Joaquín, un comercial de la promotora.

El personaje se caracterizaba por tener mucho éxito con las mujeres. Tenía relaciones con compañeras de la serie y, dentro del edificio, con Raquel (Vanesa Romero).

Sergio Arias abandona la serie y es cuando entra Judit Becker (Cristina Castaño) que compra su ático A y empieza a formar parte del grupo de chicas junto a Lola Trujillo (Macarena Gómez), Maite (Eva Isanta) y Nines Chacón (Cristina Medina).