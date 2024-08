VÍDEO: Biel Duran, de 'Com si fos ahir', recuerda su debut en 'Nissaga de Poder'

En un reciente vídeo publicado en la cuenta oficial de "som3cat", hemos podido ver un vídeo de Biel Duran en sus primeros pasos por el mundo de la actuación. En dicho fragmento de la serie "Nissaga de poder", podemos observar a un actor muy joven que ya despuntaba maneras a una corta edad. "De Nissaga de Poder al Com si fos ahir. Biel Duran se estrenó en TV3 cuando solo tenía 11 años", ponía en la descripción de la publicación.

Biel Durán es un conocido actor catalán nacido en 1984 en Gelida. Aparte de sus actuaciones con la cadena de televisión catalana, Durán también es conocido por su papel en la película "Más pena que gloria", interpretando a David. Dicha actuación le hizo ser nominado al premio Goya al mejor actor revelación. El catalán fue galardonado con el premio a mejor interpretación masculina en el festival de cine de Málaga, por su papel en la película.

Además de su carrera en la industria del cine, Durán ha trabajado también en televisión y teatro. En estos dos "mundillos" lleva ya casi 30 años, y aún sigue en activo. Ha pasado por grandes series como "Hospital central", "Cuéntame como pasó" o "Sé quién eres", pero sus papeles más recordados han ido de la mano de TV3.

Sus papeles en TV3

Pese a que el vídeo colgado por TV3 aparece Biel Duran en la actualidad hablando de su debut con 9 años, no se refiere a Nissaga de Poder. Allí Biel ya tenía 12 años. Su debut con 9 años, al que se refiere en la entrevista, fue en la película ‘La teta y la luna’. En Nissaga de Poder Biel Duran interpretó a Toni Castro, el pequeño de la familia. Su padre era Maurici (Enric Majó) y sus hermanos Elisenda (Eva Santolaria) y Marçal (Josep Linuesa).

| TV3

Pese a que eran una familia muy unida, tuvieron que pasar por muchos problemas. El alcoholismo del padre, la rebeldía de la hermana y los problemas con las drogas de Marçal que, pese a estar ya superados en el inicio de la serie, fueron el detonante para ser acusado del asesinato de Félix (David Selvas). Toni también dio algunos problemas, mucho menores y propios de la edad.

El personaje de Toni, ya no interpretado por Biel Durán, se retomó en ‘Nissaga l’Herencia’. En la serie ambientada 16 años después, el actor que interpretó a Toni Castro fue Santi Ricart. Han pasado los años y ahora podemos ver a Biel Duran en ‘Com si fos ahir’. Es Quique, profesor y con un hijo, Adrià. Su actual pareja es Celia (Sara Espígul) aunque esta temporada dudó entre ella y Cristina (Carlota Olcina), su ex.

Finalmente se quedó con Celia e hizo bien teniendo en cuenta el carácter manipulador e interesado de su ex mujer. Ni él ni su entorno familiar han tenido mucho protagonismo en este final de temporada. Quién sabe si los guionistas dan un mayor papel a Biel Duran en la octava temporada que empezará el 2 de septiembre.