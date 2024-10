La abuela centenaria que hace ejercicio en TikTok: 'No vamos al médico'

Iñaxi Lasa, una mujer centenaria de Guipúzcoa, ha revolucionado las redes sociales con su energía y estilo de vida. A sus 100 años, no solo sorprende por su longevidad, sino por la vitalidad que muestra al ir al gimnasio todos los días. En su cuenta de TikTok, donde comparte su rutina diaria de ejercicios, se ha convertido en una fuente de inspiración para personas de todas las edades, especialmente mayores.

La razón detrás de su popularidad radica en su mensaje claro: mantenerse activo es clave para vivir una vida plena y, como ella misma asegura, "nosotros no vamos al médico". Iñaxi no es una estrella típica de redes, pero su actitud, su constancia y su disciplina en el gimnasio la han catapultado al estrellato digital.

En cada uno de los vídeos que comparte, se puede ver a esta mujer de espíritu joven levantando pesas. También haciendo sentadillas y completando rutinas que muchos podrían pensar que son inalcanzables para alguien de su edad. Sin embargo, ella demuestra que la edad no es un impedimento para llevar una vida activa y saludable.

Un ejemplo para todos

La historia de Iñaxi comenzó a llamar la atención cuando su nieta empezó a grabar su día a día en el gimnasio. En poco tiempo, sus vídeos comenzaron a viralizarse, ya que lo que inicialmente parecía ser una historia local, pronto conquistó corazones en todo el mundo. ¿Cómo no hacerlo? Ver a una mujer centenaria completando con energía y entusiasmo sus rutinas diarias es inspirador para cualquiera.

Según declaraciones que ha dado Iñaxi, ella cree firmemente que la clave de su longevidad y bienestar radica en su rutina diaria de ejercicio. "Ahora, prácticamente, no vamos al médico; como dice mi hijo, la mejor medicina es el ejercicio", comenta con una sonrisa. Su mensaje es claro: mantenerse en movimiento y cuidar el cuerpo es una inversión en salud.

Iñaxi, quien reside en Guipúzcoa, nunca imaginó que sus vídeos pudieran llegar tan lejos. Pero más allá de la fama que ha cosechado a través de TikTok, lo más importante para ella es el impacto que ha logrado en la vida de otras personas mayores. Quienes, tras ver sus vídeos, han decidido también adoptar una vida más activa.

| TikTok

Motivación para una vida saludable

Uno de los aspectos más sorprendentes de la rutina de Iñaxi es su constancia. No importa si es invierno o verano, ella se asegura de seguir con su régimen de ejercicios sin excusas. "A los 98 años, también estuve ingresada por covid, Pero desde que empecé con el gimnasio, ya no tengo tantos dolores y me lo paso bien", asegura la centenaria mujer.

Además de sus sesiones de gimnasio, Iñaxi también comparte consejos sencillos sobre cómo mantener una buena salud. Caminar todos los días, comer de manera equilibrada y, sobre todo, tener una actitud positiva hacia la vida.

El impacto de sus vídeos ha llegado tan lejos que varios profesionales de la salud han destacado el valor de su ejemplo. Según expertos, el ejercicio regular no solo mejora la salud física, sino que también contribuye a una mayor longevidad, mejorando mucho el estado mental y emocional de las personas mayores.

Para Iñaxi, el ejercicio no es solo una cuestión de vanidad o moda, sino una herramienta fundamental para sentirse bien. "Que anden mucho, que tengan una vida activa y que se cuiden, que vayan al gimnasio y que den buenos paseos", repite la mujer. Y, por lo visto, su método está dando resultados.

La historia de Iñaxi Lasa es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar a cuidarse. Sus vídeos, llenos de energía y motivación, seguro que seguirán inspirando a generaciones de personas mayores a adoptar un estilo de vida saludable, demostrando que la edad es solo un número.