Adiós a WhatsApp: Los teléfonos en los que la app dejará de funcionar en octubre

A partir de octubre de 2024, la popular aplicación de mensajería WhatsApp dejará de estar disponible en ciertos modelos de teléfonos móviles debido a una nueva actualización. Esta decisión afectará principalmente a dispositivos con sistemas operativos más antiguos, tanto en Android como en iOS, lo que significa que aquellos que aún utilicen móviles con versiones obsoletas del software tendrán que actualizar su dispositivo o quedarse sin acceso a la aplicación.

WhatsApp, propiedad de Meta, ha anunciado que para continuar ofreciendo un servicio seguro y actualizado, ya no brindará soporte para teléfonos con Android 4.1 o versiones anteriores, así como aquellos con iOS 12 o versiones más antiguas. Esta medida, que se toma regularmente para mantener la aplicación adaptada a las últimas innovaciones tecnológicas, implica que los usuarios de modelos antiguos como el Samsung Galaxy S3 o el iPhone 5 ya no podrán acceder a WhatsApp a partir de este mes​.

La actualización busca mejorar la seguridad y funcionalidad de la aplicación, pero para los usuarios que aún no han actualizado su teléfono en años, esto puede ser una mala noticia. WhatsApp ha enfatizado que es crucial que los dispositivos cuenten con sistemas operativos modernos para garantizar que las nuevas funciones y medidas de seguridad funcionen de manera adecuada. Al no actualizarse a una versión más reciente del software, los móviles más antiguos no pueden soportar estas mejoras, lo que conlleva la interrupción del servicio en esos dispositivos.

| Diego Cervo, Canva

Más casos y recomendaciones

Los usuarios afectados por este cambio deberán considerar la actualización de su sistema operativo o, en su defecto, adquirir un nuevo teléfono compatible con versiones más recientes de Android o iOS. Modelos como el iPhone SE de primera generación, iPhone 5S y algunos móviles Android más antiguos como el Sony Xperia M2 o el LG G2 se verán afectados por esta medida. También el iPhone 5c, el 6, el 6 Plus o el Samsung Galaxy Ace Plus, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Express 2, Huawei Ascend P6 S, Huawei Ascend Y625, Motorola Moto G, Motorola A820 o el Xperia Z1 de Sony.

En cuanto a las recomendaciones, WhatsApp sugiere que los usuarios hagan una copia de seguridad de sus chats antes de que la aplicación deje de funcionar en sus dispositivos. De esta forma, podrán transferir fácilmente sus datos a un nuevo móvil. Para aquellos que no deseen cambiar de dispositivo, otras alternativas de mensajería como Telegram o Signal podrían ser opciones viables, ya que estas plataformas aún ofrecen soporte para versiones más antiguas de Android e iOS.

La actualización de WhatsApp en octubre marca un nuevo paso en la evolución de la aplicación, que sigue avanzando para ofrecer una experiencia más segura y completa para sus usuarios. Sin embargo, para quienes aún utilizan móviles antiguos, es un recordatorio de que la tecnología avanza rápidamente y, en ocasiones, eso significa tener que despedirse de viejos dispositivos.