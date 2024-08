Llega el calor y, con él, el sofocante calor en gran parte del territorio español. Las altísimas temperaturas se convierten en las mayores enemigas de gran parte de la sociedad y lidiar con ellas se antoja, a veces, enormemente complicado. Pero, como para todo, o casi todo, hay una solución que nos ayuda a combatirla: hidratarse.

Es fundamental en esta etapa del año mantener nuestro cuerpo refrescado e hidratado. Evidentemente, el agua se convierte en nuestro mayor aliado, pero es inevitable que no es la bebida más gustosa del mercado, aunque sí la más recomendable. Es normal que en ciertos escenarios nos apetezca más beber un refresco, una cerveza u otro tipo de líquidos cuyo consumo no es especialmente beneficioso para nuestra salud.

Sin embargo, la dietista Boticaria García ha asegurado que también hay una solución para esto; una que hemos tenido todo este tiempo delante de nuestros ojos, y nuestra boca, y no hemos sabido ver. El agua con gas.

| CuidatePlus

Agua con gas, compinche de verano

Los beneficios del agua con gas son múltiples. Más allá de su condición de bebida refrescante que ayuda a combatir el calor sin estar inundada de azúcares y grasas añadidas, como los otros refrescos, tiene otras particularidades que la convierten en muy recomendable.

Por ejemplo, ya no sólo no engorda, sino que, además, ayuda a bajar de peso. Esta bebida reduce el apetito y ayuda a controlar las ingestas de comida. Por si esto fuera poco, también tiene unos beneficios que el agua normal no puede ofrecerte, pues dispone de un mayor contenido de minerales como magnesio, calcio y bicarbonato. Y gracias a eso puede contribuir a la salud ósea, muscular y nerviosa.

Hay quien podría pensar que el consumo de gas la convierte en inapropiada, pero ni mucho menos. Precisamente las burbujas estimulan la liberación de jugos gástricos, facilitando la asimilación de los alimentos y aliviando la sensación de pesadez estomacal, por lo que es perfecta para ayudar a hacer la digestión.

El agua con gas, por último, no dispone de ningún elemento especialmente perjudicial para nuestra salud y, por eso, es una buena opción para aquellos quienes quieran combatir el calor de forma saludable con una bebida más gustosa que el agua. Si Boticaria García lo dice, hay que hacerle caso.

| Google Imagenes

¿Quién es Boticaria García?

Boticaria García es el seudónimo de Marián García, una farmacéutica, nutricionista y divulgadora científica española. Es conocida por su trabajo en la difusión de información sobre salud, nutrición y medicamentos de una manera accesible y entretenida.

Boticaria García ha ganado popularidad a través de sus apariciones en medios de comunicación, sus libros, y su presencia en redes sociales, donde comparte consejos y explicaciones sobre temas de salud y bienestar. Además, ha trabajado para desmentir mitos y ofrecer información basada en evidencia científica. Entre sus obras más conocidas se encuentran libros como "El jamón de york no existe" y "El moco radiactivo"