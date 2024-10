Una cantante catalana consigue un hito histórico en Italia

La cantante Sandra Bautista ha conseguido seis galardones a la decimoséptima edición de los premios italianos Andrea Parodi, de Cerdeña. Es la primera vez en la historia del certamen que una canción en catalán gana el concurso internacional. La cantautora de Barcelona se ha llevado el premio Absoluto, el premio de la Crítica, el premio Bianca De Aponte Internacional y tres menciones a la Mejor Música, el Mejor Arreglo y el premio de los Jóvenes de la Sala. Todos ellos por la canción ‘Cartografía’, incluida en el álbum autoproducido ‘Intuir el tigre’.

El concurso, que rinde homenaje a la figura de Andrea Parodi, seleccionó 9 de las más de 300 inscripciones de artistas de todo el mundo. Durante los días 10, 11 y 12 de octubre, los participantes actuaron al Teatro Massimo de Cagliari, con dos canciones propias y una reinterpretación de una canción de Parodi. Bautista, acompañada de Guiu Cortés en el bajo y Dani Tejedor en la percusión, escogió ‘Pandela’ para la versión que homenajeaba Parodi, dándole un giro de rumba catalana. A la vez dotó de un punto de habanera la canción ‘Cartografía’.

El jurado, conformado por 50 músicos y periodistas italianos y 9 críticos internacionales, la proclamó como vencedora absoluta, otorgándole los tres premios principales y tres menciones honoríficas. Con esto, Bautista ha recibido una beca de 2.500 euros, la creación de un videoclip profesional y la posibilidad de actuar a festivales asociados como Madre e Miniere (Cerdeña), Jazz in Sardegna, Folkest (entre Venecia y Austria), Bianca de Aponte (Nápoles), Mo'el estate Spirit Festival (Puglia), Festival del Torto (Sicilia) o el mismo Premio Andrea Parodi 2025 (Cerdeña).

Con 8 años, la cantante barcelonesa ha recibido 27 premios en certámenes catalanes como el Sona9 y nacionales como el Certamen de Cantautores de Elche, el Certamen de Jóvenes Compositores de la Universidad Loyola de Sevilla o el premio a la Mejor Banda Sonora del Festival Internacional de Cine de Almagro.

Conociendo a Sandra Bautista

Aprovechando que la catalana iba a regalar su música en un concierto en las Islas Canarias, el medio Canarias7 le realizó una entrevista que nos sirvió para conocer más en profundidad, si no lo hacíamos ya, a la cantautora. Ella misma reconoce haber tenido una evolución abismal en los últimos años; y haber crecido y madurado al son de su música.

"Entre ese primer disco, 'Trapezista', y el nuevo, 'Intuir el tigre', hay un abismo. Entre otras cosas, he pasado de la post-adolescencia a la etapa adulta, con todo lo que conlleva. Creo que mis canciones de ahora tienen muchas más capas de reflexión. Le he dado muchas vueltas a todas las canciones para que sean lo más redondas posible. También son más valientes, hablan de dolores que siempre he querido sacar afuera con ayuda de personas que me han enseñado y dado un espacio para equivocarme".