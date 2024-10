Curiosa medida a unos camareros en sus días libres: 'Queda estrictamente prohibido...'

El gremio de los camareros es uno de los más peculiares de todo el mundo laboral. Muchas horas, poco sueldo, condiciones, cuando menos, criticables y, sobre todo, mucha, mucha explotación. No es nada sencillo dedicarse a eso, pues, salvo contadas excepciones, es un trabajo muy duro, exigente y poco valorado.

Y ahora, por si eso no fuera suficiente ya, en un restaurante han querido prohibir a todos los trabajadores que inviertan parte de su tiempo libre en los locales de la cadena. "Queda estrictamente prohibido que cualquier miembro del equipo consuma alimentos o bebidas en los locales de la empresa durante sus días de descanso", reza un comunicado que han recibido todos los empleados.

Esta nueva medida, compartida por @soycamarero en su perfil de X, ha generado todo tipo de respuestas. Es cierto que no se especifica el contexto de esta estricta decisión, pero, aun así, algunos están a favor; "Seguro que alguno se ha tomado alguna 'colaloca' a nombre de la empresa y, en vez de montar un pollo, el jefe ha preferido manejar las cosas de manera diplomática y pacífica", defiende un usuario. Otros, sin embargo, lo ven como un atropello más a las libertades de los camareros: "Medida de tono clasista. No creo ni que sea legal". Otros, por su parte y sin mojarse en el debate, han querido dejar su testimonio. "No me acerco yo a mi lugar de trabajo en mis días libres ni por error", bromeaba una usuaria.

Es una medida, desde luego, sorprendente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en otros gremios incluso incitan a sus trabajadores a consumir o comprar en la misma tienda donde trabajan. En estos casos, les ofrecen descuentos por ser empleados. Un win-win de manual.

Así rezaba el comunicado

Con el objetivo de mantener un ambiente laboral profesional y evitar posibles malos entendidos, queremos comunicaros una nueva política de empresa que entra en vigor de inmediato:

Queda estrictamente prohibido que cualquier miembro del equipo consuma alimentos o bebidas en los locales de la empresa durante sus días de descanso.

Esta medida se ha implementado para asegurar un uso adecuado de nuestras instalaciones, y garantizar que tanto el personal como los clientes disfruten de la mejor experiencia posible en nuestros espacios.

Confiamos en que esta nueva política será entendida y respetada por todos, contribuyendo a un ambiente de trabajo más claro y profesional.

Como siempre, gracias por vuestra colaboración por favor comunicar esta norma a todo el personal y asegurar su cumplimiento.

Un saludo!