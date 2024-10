Los dos productos d'Ametller Origen en oferta: Nadie se lo quiere perder

Si eres amante de las comidas caseras y de los productos frescos, Ametller Origen tiene una oferta que no te puedes perder. Actualmente, dos de sus productos más emblemáticos están al 50 % de descuento en la compra de la segunda unidad. Se trata del 'Brou d'escudella refrigerat de 1 litro' y el 'Brou de pollastre refrigerat de 1 litro'.

Ambos productos ideales para enriquecer tus recetas caseras o para disfrutar en cualquier momento como base de sopas y caldos reconfortantes. En este artículo, vamos a detallar en qué consiste la oferta, los precios, las ventajas de estos productos y por qué deberías aprovechar esta oportunidad antes de que se agote.

La oferta que no querrás dejar pasar

Ametller Origen es conocido por ofrecer productos de alta calidad, elaborados con ingredientes frescos y naturales. Y ahora, con esta promoción, la marca quiere recompensar a sus consumidores con una oferta inmejorable.

Al comprar uno de estos caldos, puedes adquirir el segundo con un descuento del 50 %. Esto significa que por un precio muy accesible puedes llevarte dos productos fundamentales para tus comidas diarias. Si te encanta preparar guisos, arroces, o simplemente buscas una base para tus sopas y cremas, estos caldos son la opción perfecta.

El 'Brou d'escudella', por ejemplo, es uno de los productos más demandados por los consumidores de Ametller Origen. Su sabor tradicional y la calidad de sus ingredientes hacen que sea un producto imprescindible para quienes valoran la buena cocina. Por otro lado, el 'Brou de pollastre' es una opción más ligera, ideal para sopas más suaves o como complemento para otras recetas.

La promoción es válida por tiempo limitado, así que si quieres aprovechar este gran descuento del 50 % en la segunda unidad, es mejor que actúes muy pronto. Normalmente, estas ofertas de Ametller Origen son muy populares y no tardan en agotarse, especialmente en productos de temporada o muy demandados, como es el caso de estos.

Precios accesibles para todos

En cuanto a los precios, Ametller Origen ha mantenido su compromiso de ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos. El 'Brou d'escudella refrigerat' de 1 litro tiene precio de 4,49 €, mientras que el 'Brou de pollastre refrigerat' de 1 litro cuesta un total de 3,99 €. Con la oferta actual, puedes adquirir una segunda unidad de cualquiera de estos caldos con un descuento del 50 %, lo que significa que el ahorro es considerable.

| Ametller Origen

Por ejemplo, si compras dos unidades del 'Brou d'escudella', pagarás 4,49 € por la primera y solo 2,24 € por la segunda. Del mismo modo, si optas por dos unidades del 'Brou de pollastre', pagarás 3,99 € por la primera y solo 1,99 € por la segunda. En ambos casos, el ahorro en la compra es muy considerable, y podrás tener en casa una base de cocina esencial para múltiples recetas.

Productos de calidad, naturales y sin aditivos

Una de las principales razones por las que los consumidores eligen Ametller Origen es por la calidad de sus productos. Tanto el 'Brou d'escudella' como el 'Brou de pollastre' se elaboran con unos ingredientes frescos, sin colorantes ni conservantes, lo que garantiza un sabor muy auténtico y natural. Además, estos caldos se preparan siguiendo métodos tradicionales, lo que se traduce en un producto final que respeta los sabores de la cocina casera.

El 'Brou d'escudella', por ejemplo, está elaborado con una mezcla de carnes y verduras seleccionadas. Lo que le confiere un sabor intenso y completo, perfecto para sopas o como base para guisos más complejos. Por su parte, el 'Brou de pollastre' es una opción más ligera pero igualmente deliciosa, ideal para preparar sopas de pollo, salsas o incluso como bebida reconfortante en los días fríos.

Además de ser productos 100 % naturales, estos caldos son bajos en grasas, lo que los convierte en una opción saludable para toda la familia. Puedes utilizarlos para preparar platos ligeros, nutritivos y sabrosos sin preocuparte por los aditivos artificiales o los conservantes que suelen encontrarse en otros productos comerciales.

¿Por qué aprovechar esta oferta?

La promoción actual de Ametller Origen no solo te permite ahorrar dinero. Sino que también es una excelente oportunidad para tener en tu cocina productos de alta calidad que facilitarán tus comidas diarias. Los caldos son un recurso versátil en cualquier tipo de cocina, ya que puedes utilizarlos para preparar una amplia variedad de platos, desde sopas hasta arroces y guisos.

Si eres de las personas que buscan la comodidad sin renunciar a la calidad, estos caldos refrigerados son una opción perfecta. Al estar ya preparados, solo tienes que abrir la botella y calentar el contenido para disfrutar de un caldo sabroso y nutritivo. Además, gracias a su elaboración con ingredientes frescos, el sabor es incomparable con el de otros productos del mercado.

Por otro lado, la promoción es ideal si sueles cocinar para una familia o en grandes cantidades. Ya que podrás tener siempre a mano un caldo de calidad para tus recetas, sin tener que dedicar horas a la preparación.

Un regalo para los amantes de la buena cocina

Tanto si eres un cocinero experimentado como si simplemente disfrutas de la comida casera. El 'Brou d'escudella' y el 'Brou de pollastre' de Ametller Origen son productos que no pueden faltar en tu despensa. Gracias a la oferta actual del 50 % de descuento en la segunda unidad, puedes aprovechar para abastecerte de estos caldos a un precio accesible.

No esperes más para disfrutar de esta promoción exclusiva. Visita tu tienda Ametller Origen más cercana o accede a su tienda online para hacerte con estos productos antes de agotarse, y recuerda que la oferta es por tiempo limitado. Así que no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de caldos de alta calidad, naturales y sin aditivos, a un precio que no encontrarás en ningún otro sitio.