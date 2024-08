El pastor alemán que no entiende que no puede jugar con un bebé

A menudo las mascotas dejan momentos que sus amos recordarán toda la vida. Su inocencia, su lealtad y su compromiso las convierten en un tesoro para cualquier casa. En Sus cortos quince años de vida, los animales de compañía se convierten en un saco de cariño para sus dueños.

Las emociones se intensifican cuando los amos del perro tienen a un hijo. Sorprendentemente, las mascotas acostumbran a entender la situación y los cuidan casi como si fueran suyos. Sin embargo, no pueden comprenderlo todo y, confundidos, muchas veces no entienden por qué el bebé no les hace caso.

El vídeo viral de un perrito que no entiende por qué el bebé no juega con él

En los últimos días se ha hecho viral en las redes sociales un perro que jugaba con un bebé. El vídeo se colgó hace un mes en Instagram y tiene casi 100.000 “me gustas”. El contenido es muy original porque la reacción del perro cuando ve que su diminuto amo no tira la pelota es única.

La pieza empieza con un bebé muy pequeño en el suelo de lo que parece la habitación de juegos. De repente aparece la mascota de la familia, un pastor alemán, que ilusionado le trae la pelotita para que se la tire. Sin embargo, el bebé no puede tirar la pelota y la aparta con un golpecito.

Después de un lametón en su frente, el canino se queda mirando y esperando al bebé. Las mascotas dejan momentos únicos en casa y, por suerte, este ha podido ser captado en cámara por sus dueños.

La relación de los perros y los niños

La relación de los perros con los bebés proviene de lejos. Según estudios, los caninos y los niños pequeños se sienten atraídos mutuamente y crean unos vínculos preciosos. Como declaró la asociación American Kennel Club: “Cuando un perro tiene un fuerte ‘impulso de manada’ y está muy unido a su familia, es natural que se vuelva protector cuando llega un nuevo bebé”.

| Perro, Pexels

Por ello, el vínculo de los bebés con los perros cada vez es más fuerte y, juntos, nos dejan momentos increíbles para el recuerdo.

Los pastores alemanes, una de las razas más protectoras

Además, el hecho de que el peludo que aparezca en el vídeo sea un pastor alemán multiplica el sentido de las acciones.

Esta raza de perro es conocida por ser una de las más leales, valientes e inteligentes. Otra de las capacidades que más destaca en su carácter es la protección que suele brindar a sus dueños. Por ello, los pastores alemanes son conocidos por ser los perros policía.

Tener una mascota en casa es un tesoro en todos los sentidos. Mientras que te puede brindar compañía cuando estás solo, también puede hacerte reír cuando estás en familia. Sus acciones son reales y tiernas y se convierten en una buena base para acercarse a la felicidad.