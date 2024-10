Se lesiona trabajando en un bar y la despiden: La surrealista conversación en WhatsApp

Una camarera ha sido despedida de su trabajo en un bar tras sufrir una lesión mientras cumplía con su labor, según se expone en una serie de mensajes compartidos en redes sociales por la cuenta "Soy Camarero". En la conversación de WhatsApp entre la trabajadora y su jefa, se observa cómo esta última justifica el despido diciendo que su madre, la dueña del establecimiento, está en números rojos y no puede declararse en quiebra.

Además, la camarera fue despedida sin previo aviso ni compensación, algo que ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios han criticado duramente la actitud del empleador. El tuit muestra imágenes de los mensajes entre ambas partes, en los que la trabajadora duda de que la decisión sea legal y ética. En respuesta, la jefa le asegura que no hay más opciones debido a la situación financiera del local.

"¿Perdona? Esto es ilegal. Me estás despidiendo por caerme en tu trabajo", acusa la trabajadora. "No importa", responde la hija de la dueña, a lo que luego añade: "Se me olvidaba deciros que este año todas nuestras cuentas están en números rojos. Si nos declaramos en quiebra, no obtendremos nada".

Aspectos legales del despido

En España, el despido de un trabajador tras sufrir una lesión en el trabajo puede ser considerado improcedente, ya que el empleado tiene derecho a una baja médica y protección por incapacidad temporal. Si un trabajador sufre una lesión en el desempeño de sus funciones, la empresa está obligada a asumir ciertos derechos, como garantizar el acceso a la baja laboral y el pago de su sueldo durante este periodo. Despedir a un empleado en esta situación podría ser considerado un despido improcedente o nulo, dependiendo de las circunstancias.

Además, la justificación de que el bar está en números rojos no exime al empleador de cumplir con la normativa laboral vigente. Si una empresa está en crisis económica, existen procedimientos legales que debe seguir, como un expediente de regulación de empleo (ERE) o negociaciones con los trabajadores. Este incidente pone de manifiesto las condiciones precarias en las que muchos empleados del sector de la hostelería se encuentran y ha desatado un debate sobre los derechos laborales de los trabajadores lesionados y la mala praxis de algunos empresarios.

Por eso, la trabajadora implicada ya ha acudido a la comisaría a denunciar unos hechos que se están estudiando. De momento, se ha ganado el apoyo de los internautas, que, tras conocer el caso, no han dudado en mostrarle apoyo y en criticar la actitud de la jefa.