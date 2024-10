El sorteo de Caprabo con el que puedes disfrutar de una visita única

Caprabo ha lanzado una promoción ideal para los amantes del vino y el enoturismo. Hasta el 30 de octubre de 2024, los clientes que realicen compras en esta cadena de supermercados podrán participar en un sorteo exclusivo.

Que ofrece la posibilidad de ganar una visita a las prestigiosas Caves Codorníu. Si te apasiona el vino y te gustaría vivir una experiencia inolvidable en uno de los lugares más icónicos de la región vinícola catalana, esta es tu oportunidad.

¿En qué consiste el sorteo?

Caprabo, siempre pensando en ofrecer lo mejor a sus clientes, ha puesto en marcha un sorteo en colaboración con Codorníu. Una de las bodegas más antiguas y renombradas de Sant Sadurní d'Anoia, conocida por su producción de cavas y vinos de Denominación de Origen (D.O.).

El sorteo premiará a 15 afortunados con una visita guiada para dos personas a las Caves Codorníu. Además de recorrer las impresionantes instalaciones y conocer el proceso de producción del cava. La experiencia incluye un exclusivo tast, donde los ganadores podrán degustar tres vinos o tres cavas, dependiendo de su preferencia.

¿Cómo participar?

Para formar parte de este sorteo único, los clientes deberán realizar una compra en Caprabo que incluya cualquier vino con D.O., con un valor mínimo de 12 euros. Es importante destacar que esta promoción solo es válida para productos con Denominación de Origen.

Una distinción que garantiza la calidad y autenticidad de los vinos seleccionados. El requisito principal es, por tanto, adquirir vinos de la más alta calidad. Lo que convierte esta promoción en una gran oportunidad para disfrutar de excelentes vinos mientras participas en el sorteo.

Una vez realizada la compra, la participación es automática, no necesitas hacer ningún paso adicional. El ticket de compra será el que te permita entrar en el sorteo. Por lo que es fundamental que guardes el recibo como comprobante hasta que finalice la promoción.

| PixaBay

¿Cuáles son los vinos con D.O. que puedes adquirir?

Caprabo cuenta con una amplia selección de vinos con Denominación de Origen. Puedes encontrar vinos de reconocidas regiones como la D.O Penedès, D.O Montsant, D.O Empordà, y, por supuesto, la famosa D.O Cava, entre muchas otras.

Desde vinos tintos robustos hasta blancos frescos y cavas espumosos, la oferta es extensa y de calidad. Con la compra de cualquiera de estos productos, no solo disfrutarás de una excelente bebida, sino que también estarás un paso más cerca de ganar una visita a Caves Codorníu.

Además, la gama de vinos con D.O en Caprabo incluye opciones que se adaptan a todos los gustos y bolsillos. Desde opciones más accesibles hasta vinos de alta gama para los más exigentes. Entre las marcas destacadas, podrás encontrar nombres reconocidos en el ámbito vinícola catalán e internacional.

Requisitos y plazos del sorteo

El sorteo estará vigente hasta el 30 de octubre de 2024, por lo que aún tienes tiempo para participar. No importa en qué tienda de Caprabo realices tu compra, ya que la promoción es válida en todos sus establecimientos. Los ganadores serán seleccionados de manera aleatoria y contactados directamente por Caprabo una vez finalizado el periodo de la promoción.

Es importante recordar que para poder participar debes ser miembro del Caprabo Club, el programa de fidelización de clientes de la cadena. Si aún no eres miembro, puedes registrarte de manera gratuita en su página web o en cualquiera de sus tiendas físicas. Ser parte del Caprabo Club te permitirá disfrutar de múltiples beneficios adicionales, como descuentos exclusivos, acumulación de puntos y acceso a sorteos como este.

Una experiencia que no puedes dejar pasar

Visitar las Caves Codorníu es una experiencia única. Esta bodega no solo destaca por la calidad de sus cavas, sino también por su historia y arquitectura modernista. Codorníu es una de las bodegas más antiguas del mundo, con más de 450 años de trayectoria.

Sus cavas subterráneas y su impresionante entorno te sumergirán en la magia del mundo del cava, ofreciendo una visita llena de cultura, tradición y, por supuesto, excelentes degustaciones.

Si te gustaría conocer de cerca este mundo y disfrutar de una experiencia inigualable, no dudes en participar en el sorteo de Caprabo. Con una simple compra de vino con Denominación de Origen, podrías ser uno de los afortunados en descubrir las maravillas que ofrecen las Caves Codorníu, acompañado de una persona especial.