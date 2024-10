Soy abogado y te explico qué debes hacer si tienes un accidente de tráfico

Sufrir un accidente de tráfico puede ser una experiencia traumática, confusa y desagradable. Lo primero que debes hacer es mantener la calma y tener la mente fría. Luego hay que saber cómo actuar en esos momentos para poder proteger tus derechos y facilitar cualquier reclamación futura. A continuación, te explico de manera concisa qué pasos debes seguir si te encuentras en esta situación.

Lo primero es mantener la calma y asegurar la zona para evitar más accidentes. Si es posible, detén tu vehículo en un lugar seguro, enciende las luces de emergencia y coloca los triángulos de señalización a la distancia adecuada. Comprueba el estado de salud de todos los involucrados. Si hay heridos, no los muevas a menos que exista un peligro inmediato y llama al 112 para solicitar asistencia médica y policial, proporcionando información clara sobre la ubicación y el estado de los afectados.

Es fundamental que no abandones el lugar del accidente, ya que podría considerarse un delito de omisión del deber de socorro. Intercambia información con los otros conductores implicados: nombres, direcciones, números de teléfono, datos de los vehículos y de las compañías aseguradoras. Si las circunstancias lo permiten y hay acuerdo entre las partes, rellena el parte amistoso de accidente, asegurándote de que ambos conservan una copia firmada.

No olvides tomar fotografías de la escena, incluyendo los daños en los vehículos, la posición en la que quedaron y cualquier señal relevante. Si hay testigos, recopila sus datos de contacto, ya que pueden ser cruciales en futuras reclamaciones. Evita admitir culpa o hacer declaraciones que puedan perjudicarte legalmente. No firmes documentos cuyo contenido no comprendas plenamente.

Contacto con tu compañía de seguros

Notifica a tu compañía de seguros lo antes posible, preferiblemente dentro de las 24 horas siguientes al accidente. Proporciona todos los detalles y, si es posible, entrega el parte amistoso. Aunque no presentes lesiones aparentes, es recomendable acudir a un centro médico para un reconocimiento. Algunas lesiones pueden manifestarse horas o días después, y tener un informe médico desde el principio puede ser esencial para futuras reclamaciones.

Colabora con las autoridades si acuden al lugar. Proporciona información veraz y solicita una copia del atestado policial, que puede ser determinante en procesos posteriores. Si consideras que puedes reclamar una indemnización, será el momento de consultar con un abogado especializado en accidentes de tráfico. Este profesional te asesorará y te representará en las negociaciones extrajudiciales con la compañía contraria. Y si no hay acuerdo, te representará en el juicio.

Si la aseguradora contraria te ofrece un acuerdo, no lo aceptes rápido, asesórate antes con tu abogado. Podría ser una oferta inferior a la que te mereces.

Guarda toda la documentación

Este consejo parece evidente, pero hay gente que con los nervios pierde o tira los documentos. hay que conserva toda la documentación relacionada con el accidente: informes médicos, facturas, comunicaciones con aseguradoras y cualquier otra evidencia relevante. El abogado lo va a necesitar y tendrás que facilitárselo.