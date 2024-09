Soy abogado y te explico porque una madre que mató a su hijo no irá a la cárcel

El caso de Macarena Díaz nos ha conmovido a todos. Ella es la madre de Antonio David Barroso, un menor de 15 años que falleció a manos de su madre durante un viaje en coche, entre Morón de la Frontera (Sevilla) y Santiago de Compostela.

Ahora hemos sabido que Macarena no entrará en la cárcel. Todavía no se ha celebrado el juicio, pero es una decisión anticipada. El Juzgado de Instrucción que ha investigado el caso ha decidido enviar las actuaciones a juicio sólo por un homicidio imprudente y no por un homicidio doloso, como la opinión pública pensaba que así sería.

Además, la Fiscalía pedirá que se le aplique una eximente total por enfermedad mental, entendiendo que en el momento de los hechos tenía las capacidades volitivas y cognitivas afectadas y, por tanto, no era consciente de los actos que estaba realizando. Por tanto, los cuatro años como máximo del homicidio imprudente no se van a cumplir en ningún caso.

Acusación por homicidio imprudente

Tras la acusación del Ministerio Fiscal por homicidio imprudente, el Juez ha decretado la apertura del juicio oral y Macarena Díaz se sentará en el banquillo de los acusados, pero no irá a la cárcel. El Ministerio Público pide para ella la pena de homicidio imprudente, pero no solicitará ninguna medida de ingreso en un centro penitenciario, sino que pedirá que se acuerde una medida de seguridad de libertad vigilada, con la obligación de seguir un tratamiento médico.

En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal también solicita se acuerde una indemnización de 110.000 euros para el padre del menor fallecido.

Una familia rota

La mujer tenía dos hijos junto a su exmarido. Una chica de 18 años y su hermano, de 13, con una discapacidad física, que fue la víctima del homicidio. Los hechos sucedieron en 2021. Los agentes de la Guardia Civil, en septiembre de 2021, localizaban a la madre en una carretera cercana a Segovia. Estaba desorientada y les manifestó haber acabado con la vida de su hijo.

| @GuardiaCivil

A partir de este testimonio espontáneo, los agentes procedieron a su detención y remitieron la causa al Juzgado de Instrucción correspondiente, que investigó lo sucedido hasta acordar la apertura del juicio oral en el que Macarena Díaz se ha librado de la cárcel.