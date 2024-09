Novedades sobre el accidente mortal de Lleida: 'La estructura del bloque...'

Como informamos ayer, una persona ha muerto y otras nueve han resultado heridas de diversa consideración en el choque de un camión contra siete vehículos en Lleida. Según han informado fuentes municipales, los hechos tuvieron lugar alrededor de las nueve y media de la noche a la entrada de la ciudad desde el Puente de la Universidad hacia el Paseo de Ronda, a la altura de los Institutos.

Por causas que se desconocen, el camión entró por esta vía haciendo zigzags, ha chocado contra los vehículos, e impactó contra un edificio de viviendas de la calle Cos-Gayón y volcó. El siniestro causó la muerte del conductor del camión y nueve heridos, de los que dos en estado grave, uno menos grave y seis leves. Los heridos fueron trasladados al Hospital Arnau de Vilanova.

| ACN

¿Cómo ha quedado el inmueble?

El edificio, situado después del puente en el número 8 de la calle Cos-Gayón, está formado por varias viviendas, aunque no fue necesario realizar ningún desalojo. En cuanto a la estructura del inmueble, donde en los bajos existe un establecimiento comercial que en el momento del accidente estaba cerrado, ahora se ha podido confirmar que no ha resultado afectada y no hay daños estructurales. Una información que han confirmado los bomberos en su cuenta de X, antes Twitter:

Hasta el lugar, se desplazaron varias patrullas de la Guardia Urbana de Lleida, de los Mossos d'Esquadra, ambulancias del SEM y dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. La teniente de alcalde y concejala de Seguridad y Movilidad, Cristina Morón, ha explicado que sobre las nueve de la noche los agentes de la Urbana y los Mossos recibieron una llamada alertando de un camión que circulaba erráticamente a la salida de autopista y hacia la entrada de la ciudad.

| ACN

Morón explicó que la Guardia Urbana investigará las causas que pudieron provocar este accidente. Los agentes realizaron cortes de tráfico y desviaron los vehículos que querían acceder al centro oa la carretera de Zaragoza por el barrio de Cappont, mientras se realizaban las labores de limpieza en la zona.