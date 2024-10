Nuevo accidente de tráfico con víctima mortal: Hoy en la AP-7

Un motorista ha muerto este domingo por la tarde en un choque con un coche a la AP-7 en Avinyonet del Penedès (Alt Penedès), según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). El aviso del accidente se ha recibido a las 14.33 horas al kilómetro 190 de la AP-7. Por causas que todavía se están investigando, un turismo y una motocicleta han colisionado.

A consecuencia de la topada, el motorista ha perdido la vida. A raíz del siniestro, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Con esta víctima, ya son 103 las personas muertas en accidente de tráfico este año en la red viaria interurbana de Cataluña, 41 de las cuales motoristas.

En cuanto a la afectación viaria, la AP-7 se ha cortado en sentido norte y, posteriormente, se han podido abrir dos de los tres carriles de circulación. Se ha registrado un máximo de 7,5 kilómetros de congestión a la zona. Tráfico ha abierto un carril adicional en sentido contrario, entre Santa Margarida i els Monjos y el Papiol (B-23), en dirección Barcelona. También ha recomendado coger vías alternativas como la C-32 (peaje)/C-31, la A-2, o la N-340.

¿Qué hacer si presenciamos un accidente?

Si presencias un accidente mientras conduces, es crucial mantener la calma y seguir ciertos pasos para garantizar la seguridad de todos. Primero, evita frenar bruscamente para no provocar más colisiones. Enciende las luces de emergencia y estaciona en un lugar seguro, fuera del flujo de tráfico, preferiblemente en el arcén o un área despejada. A continuación, llama al 112 para reportar el incidente, proporcionando detalles precisos sobre la ubicación, la gravedad del accidente y si hay personas heridas.

Si es seguro, puedes salir del coche, pero siempre usando el chaleco reflectante para que otros conductores te vean. Coloca los triángulos de emergencia a la distancia adecuada para alertar a los demás conductores de que hay un accidente más adelante.

Cuando te acerques al lugar del accidente, si hay heridos, intenta evaluar la situación sin mover a las víctimas, ya que podrían tener lesiones graves en la columna vertebral o el cuello. Es importante mantener a las personas tranquilas hasta que lleguen los servicios de emergencia, ofreciendo ayuda verbal y asegurándote de que puedan respirar bien. No intentes sacar a las personas de los vehículos a menos que haya un riesgo inmediato, como un incendio. Si las condiciones no son seguras, como en caso de incendios o fugas de combustible, mantente alejado y espera a que lleguen los bomberos o la policía. La prioridad es no poner en riesgo tu propia seguridad mientras ofreces la mayor ayuda posible.