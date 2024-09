9 furgonetas antidisturbios en unos juzgados: Impresionante operativo tras un crimen

La población catalana está preocupada por la inseguridad que se vive en las calles de los diferentes municipios. A diario, los grandes medios de comunicación abren sus portadas con titulares que explican distintas infracciones ocurridas en Catalunya. La irritación colectiva de los vecinos se ha acumulado durante los últimos tiempos y utilizan las redes para mostrar su enfado.

De hecho, las mismas redes sociales se usan para difundir las distintas acciones polémicas que a veces no salen en los medios. Cada publicación acumula un gran número de comentarios contra los infractores. La población está muy preocupada por como puede terminar la situación.

La huida polémica de una Brigada Mòbil en la Font de la Pólvora

Muchos de los tweets, a menudo, ponen en duda el trabajo de las fuerzas de seguridad. En realidad, gran parte de los usuarios cree que los agentes tienen una vara de medir dependiendo de quien tienen en frente. Por ello, a veces ponen excesiva mano dura en situaciones que no es necesario.

Uno de los últimos casos que más enfadó a la red fue sobre el comportamiento de una Brigada Mòbil en un barrio peligroso. Los Mossos se vieron atacados por un gran grupo de personas cuando estaban patrullando por el barrio Font de la Pólvora. En esa ocasión, los cuerpos de seguridad no bajaron del coche y se fueron rápidamente.

9 furgonetas antidisturbios en unos juzgados

Ese comportamiento indignó mucho a las redes sociales y muchos medios se hicieron eco de la noticia. En esta ocasión, la periodista Anna Punsí explica la presencia de 9 furgonetas de policía para dos detenidos. Así contaba el caso en un tweet: "Los @mossos blindan los juzgados de Girona porque a las 16 h está prevista una rueda de reconocimiento de los dos detenidos el lunes por su presunta complicidad con el doble crimen de la verbena de San Juan en la Font de la Pólvora. 9 furgonetas de los antidisturbios cerca".

Muchos de sus seguidores no han entendido el movimiento de la policía y han criticado la pérdida de dinero por algo que parece más sencillo. "Desperdicio de dinero por culpa de una parte de la sociedad que no quiere asumir derechos y deberes como todo el mundo", "¡Cuántos recursos destinados!!!" o "Seguro que no utilizarán gas pimienta. Lo tienen reservado para los indepes mayores de 60 años" fueron algunas de las interacciones.

La inseguridad catalana

La inseguridad catalana es un factor que preocupa mucho a la población. Los vecinos tienen miedo de salir a la calle en función de la hora que marca el reloj. Las infracciones son un problema que se tiene que solucionar lo más pronto posible.