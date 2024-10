Deja embarazada a su hijastra de tan solo 10 años: Detenido por la Policía

Hay noticias que repugna conocer; y escribir. Pero, desgraciadamente, en la España del 2024 tenemos que seguir lamentando que sigan ocurriendo acontecimientos que jamás deberían casar con una sociedad moderna y respetuosa. Esta vez debemos trasladarnos a Mallorca. Y es que, tal y como ha trascendido en la prensa y ha confirmado la propia Policía Nacional, un hombre de 35 años y de nacionalidad española ha sido detenido por un supuesto caso de agresión sexual a una niña de 10 años. Sí, de 10 años. Y no a cualquier niña, sino a su propia hijastra, la hija de su actual pareja sentimental.

El caso no está todavía sentenciado judicialmente del todo, pero el hombre ya habría confesado. De hecho, no es la primera vez que se le relaciona con algún caso de este tipo. Los hechos salieron a la luz después de que la madre de la niña de 10 años acudiera al Hospital Universitario de Son Llàtzer de Palma porque su hija se encontraba mal y padecía dolores. Evidentemente, en aquel momento no podía ni siquiera imaginarse el motivo de ese malestar.

La Jefatura Superior de Policía de Baleares ha informado de que los médicos que atendieron a la cría encontraron lesiones que podrían corresponderse con una agresión sexual. Por ello, decidieron realizarle un test de embarazo que terminó dando positivo; y de varias semanas. En ese punto, ejecutaron el protocolo correspondiente para estos casos y pusieron inmediatamente a la Policía Nacional en conocimiento. Y fue ahí cuando, según el Diario de Mallorca, la propia hija habría confesado quién era el padre de la criatura que estaba gestando.

El hombre, reincidente

Otras pruebas determinaron también que estas relaciones entre padrastro e hijastra se habían producido en diversas ocasiones y desde hacía tiempo. El hombre se quedaba a cargo de la niña mientras su madre trabajaba. Además, tenía un par de antecedentes ya por malos tratos y la Policía balear ya le tenía fichado. "Estoy muy arrepentido de lo que he hecho, pero solo fue una vez", confesó el hombre. No obstante, todo apunta a que los hechos se habrían producido reiteradamente.

Los agentes, pues, arrestaron al hombre en la tarde de este lunes acusado de agresión sexual con penetración a menor y pasó a dependencias judiciales. Este mismo miércoles, la jueza de guardia ha decretado este miércoles su ingreso inmediato en prisión. No obstante, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Palma continúa con el sumario y, por ende, todavía no puede darse el caso por cerrado.