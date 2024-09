Espectacular incendio en una empresa: 13 dotaciones de bomberos lo intentan apagar

Los incendios en naves y polígonos industriales representan un grave peligro tanto para la seguridad de las personas como para la economía de las empresas afectadas. Estos incendios suelen desencadenarse por múltiples factores, como el almacenamiento inadecuado de materiales inflamables, fallos en instalaciones eléctricas o la falta de mantenimiento en sistemas de prevención de incendios. Además, debido a la alta concentración de maquinaria, productos químicos y otros elementos combustibles, los incendios en este tipo de instalaciones pueden propagarse rápidamente y generar daños de gran magnitud, complicando las labores de extinción.

El impacto de estos incendios va más allá de las pérdidas materiales. Las interrupciones en la cadena de producción, la evacuación de trabajadores y los efectos ambientales, como la liberación de gases tóxicos, pueden tener consecuencias a largo plazo tanto en el entorno inmediato como en comunidades vecinas. Por ello, la prevención y el cumplimiento de normativas de seguridad son esenciales para minimizar los riesgos. Las empresas deben invertir en planes de emergencia, sistemas de extinción y personal capacitado para evitar catástrofes que pongan en riesgo vidas y recursos.

Los bomberos trabajan en un incendio

Un incendio en una empresa de gestión de residuos y de transporte de mercancías en el polígono Sur de Tarragona provoca una gran columna de humo negro visible desde varios puntos de la zona. Protecció Civil ha informado que el fuego no afecta a la industria con riesgo químico ni obliga a activar el plan PLASEQTA, aunque se está en contacto con las empresas del polígono para confirmar que no haya ninguna afectación. Parte del techo de la nave de la compañía, en la calle del Roure, ha colapsado. Los Bomberos trabajan con 13 dotaciones para intentar apagar las llamas, que por ahora se concentran sólo en esta nave y no afectan a las de al lado.

| ACN

Por otra parte, el departamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Tarragona ha indicado que no existe afectación para la población a raíz del incidente, y por tanto, no se ha activado el Plaseqta. Sin embargo, se ha activado el plan de actuación municipal en fase de prealerta de forma preventiva. Aunque no es necesario el confinamiento, por precaución se recomienda que las personas sensibles o con problemas de base que puedan verse más afectadas por el humo se confinen preventivamente.

Finalmente, hace pocos minutos, las 13 dotacions de los 'Bombers' de la Generalitat de Catalunya han conseguido estabilizar el fuego de la nave industrial. Los profesionales han atacado las llamas en el interiro de la nave, donde no había ningún trabajador, desde la autoescalera y finalmente desde el suelo.

Otro incidente reciente tuvo lugar en Polinyà, en julio de 2024, cuando un incendio en una nave de productos químicos obligó a confinar a los vecinos de la zona debido a la toxicidad del humo. Más de 35 dotaciones de bomberos participaron en la extinción, y aunque el fuego quedó confinado en unas pocas horas, la rápida propagación inicial afectó a cuatro naves industriales​. Estos eventos resaltan la importancia de la prevención y seguridad en los polígonos industriales de Cataluña.