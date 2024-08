El Alavés podría conseguir la cesión de un descarte de Hansi Flick

Ha sido un verano muy parado en la dirección deportiva del F.C Barcelona. Los pocos movimientos por parte de Deco y Laporta les han puesto en el punto de mira, y sus últimas decisiones no han gustado nada al aficionado culé. Con el fichaje frustrado de Nico Williams, Deco ha intentado disimular el fracaso con la incorporación de Dani Olmo.

El suyo es un gran fichaje, pero no cubre las necesidades del extremo izquierdo. El de Terrassa llega para actuar en una posición llena de 'overbooking', con otros futbolistas como Fermín o Pedri. El que también podía jugar en la mediapunta era Ilkay Gündogan, pero hace pocos minutos se ha hecho oficial su retorno al Manchester City.

| CBS Sports

El alemán ha sido el 'sacrificado' por parte del área deportiva, quién necesitaba liberar masa salarial para poder inscribir a jugadores como Olmo. Ilkay tenía un sueldo que rondaba los 18 millones de euros, cantidad que ha hecho a Deco prescindir de sus cualidades. El mediocampista fue de lo mejor del año pasado, y su adiós ha enfadado a muchos culés.

Con su salida cerrada, el F.C Barcelona está buscando perfilar nuevas operaciones de entradas y salidas. En busca de un 'plan B' para Nico, el Barça se ha fijado en dos extremos de renombre, Jadon Sancho y Federico Chiesa. Ambos no entran en los planes de sus respectivos equipos, y no verían con malos ojos acabar en Can Barça.

Otra operación de salida

Mientras Vitor Roque negocia su salida al Real Betis, y Clement Lenglet sigue buscando un equipo en la Premier League, el Barça parece que ha atado la cesión de un futbolista joven a otro equipo de la Liga. Se trata de Héctor Fort, quién podria salir a ganar minutos en el Alavés, un conjunto con falta de efectivos en la zaga defensiva.

En comparación al Barça, el Alavés sí que está dentro de los márgenes del fair play financiero, y tendría capacidad económica suficiente para cubrir parte de la ficha del catalán. El nacido en Barcelona tiene tan solo 18 años, pero ya ha debutado con el primer equipo y ha demostrado que tiene un gran potencial.

| F.C. Barcelona

El Alavés, por su parte, ha visto como sus laterales han quedado bastante descubiertos, con la marcha de futbolistas como Gorosabel y Álex Sola. Así pues, Héctor Fort podría incluso empezar de titular en el equipo dirigido por Luis García Plaza.Hansi Flick ha dado el 'OK' a esta operación, ya que no cuenta con el lateral de cara a esta temporada.

El canterano azulgrana quiere triunfar en el Barça, por eso solo contempla una cesión sin opción de compra. Por otro lado, en segunda división también hay varios interesados en hacerse con sus servicios, entre ellos el Sporting. El club asturiano quiere volver a Primera, y la incorporación de Fort sería una declaración de intenciones.