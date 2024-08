Ametller Origen responde a los clientes cabreados con el origen de algunos productos

El Ametller Origen está de moda en Catalunya. La empresa catalana nació con la apuesta de poner al alcance de la clientela productos de proximidad y sostenibles que ayuden a cambiar la tendencia descentralizadora en la compra de alimentos. Y el proyecto cuajó fuerte entre la sociedad.

Así se demuestra, por ejemplo, en que la cadena ingresó en 2023 cerca de 552 millones de euros, creciendo en un 22% con respecto al año anterior. Esta alta demanda a la que se ha visto sometida Ametller Origen, sin embargo, ha llevado a la empresa a tomar algunas decisiones que no casan del todo con su idiosincrasia. Y esto ha levantado una lluvia de críticas por parte de los consumidores.

| Ametller Origen

Cada vez se han tornado más habituales las protestas por el origen de los productos vendidos en Ametller Origen. En un principio, la idea era que éstos fuesen producidos únicamente en territorio catalán, pero actualmente hay algunos alimentos que no cumplen con este requisito. Por ejemplo, un usuario de X publicó imágenes de una pera procedente de Chile y de manzanas con origen en Austria y Nueva Zelanda.

En esa publicación etiquetó a la cuenta oficial de Ametller Origen y, de hecho, recibió respuesta por parte de la empresa. "¡Hola! Entendemos tu preocupación. En Ametller Origen priorizamos los productos de proximidad siempre que es posible. Sin embargo, algunos productos específicos provienen otros lugares para asegurar la calidad y la disponibilidad. Seguimos comprometidos con la sostenibilidad", decían en este comentario.

No obstante, no es ni el primer ni el segundo caso, ni siquiera el tercero ni el cuarto. Y parece que esta estrategia seguirá vigente por parte de la empresa, que, eso sí, garantiza que todos sus productos siguen respetando los criterios de sostenibilidad. Aunque eso parece no ser suficiente para algunos clientes.

Sobre Ametller Origen

Ametller Origen es una empresa familiar catalana fundada en 1830, especializada en la producción y comercialización de alimentos frescos y elaborados de alta calidad. Con un enfoque en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, Ametller Origen se dedica a la agricultura ecológica y local.

La empresa cuenta con una red de tiendas propias en Cataluña y ofrece una amplia gama de productos que incluyen frutas, verduras, carnes, lácteos y platos preparados, todos ellos con un fuerte énfasis en la frescura y la trazabilidad. Además, Ametller Origen se distingue por su compromiso con la innovación y la promoción de una alimentación saludable.