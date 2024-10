Aparece otra opción para Ansu Fati en enero

El FC Barcelona ha decidido firmemente desprenderse de Ansu Fati en el próximo mercado invernal. Su alto salario situado en 12 millones de euros brutos más su bajo rendimiento hacen que la dirección deportiva del club le busca una salida, una cesión es lo más probable porque ahora mismo pocos clubes se arriesgan a pagar algo por un jugador que todavía no está rindiendo como muchos esperan. Y parece que habrá una disputa en la ciudad de Sevilla porque muchas voces dicen que el Sevilla con García Pimienta y el director deportivo Victor Orta quieren al futbolista, algo que ha hecho saltar las alarmas al otro equipo de la ciudad hispalense, el Betis. El club verdiblanco con Pellegrini a los mandos quiere mejorar su ataque tras la marcha de Fekir y está convencido de que puede recuperar al mejor Ansu Fati como ya hizo con Isco Alarcón.

Flick no cuenta con Ansu Fati y así se lo ha hecho saber al club

Flick estaba convencido de poder recuperar una buena versión de Ansu Fati porque desde su lesión no ha sido el mismo futbolista, muchas operaciones, recaídas y un nivel que deja mucho que desear. Xavi Hernández no contó apenas con el futbolista y por eso tuvo que salir cedido al Brighton en busca de minutos, donde tampoco aprovechó mucho la oportunidad porque la mayoría de partidos jugó escasos minutos, y se le notaba que estaba muy alejado del ritmo competitivo que exige la máxima categoría.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

Tras su cesión en Inglaterra y el cambio de entrenador, el joven extremo de 21 años tenía claro que quería convencer al nuevo entrenador y ganarse un puesto en la plantilla. Pero volvieron a surgir nuevas complicaciones con una nueva lesión: una fascitis plantar que le dejaba sin ir a la gira americana con el equipo y se quedaría sin hacer una pretemporada completa, lo que dificultó su regreso. Ahora mismo el equipo está encajando muy bien y no tiene sitio en el once de Flick y por lo que parece tampoco es de las primeras opciones desde el banquillo.

¿Le beneficia una salida al Betis?

El Betis atraviesa un momento delicado tras la derrota en el derbi frente al Sevilla y están mirando opciones en el ataque tras la marcha sensible de Nabil Fekir y la lesión de Isco. El fichaje de Vitor Roque, procedente del Barça no es suficiente y desde el Betis quieren aprovechar las buenas relaciones con el Barça como ya hicieron otras operaciones como la del brasileño o la de Chadi Riad y así adelantarse al Sevilla FC. En la mejor posición de Ansu está jugando otro ex jugador culé precisamente como Abde, de extremo izquierdo pegado a banda pero su llegada podría modificar el planteamiento de Pellegrini y pasar a jugar con un doble punta con Ansu cerca del área, donde es más letal. Tiene contrato hasta 2028 y necesita minutos y coger confianza, algo que ahora mismo carece de ello.