A coste 0: ¿Es una ganga el jugador por el que compiten Barça y Real Madrid?

Jonathan Tah anunció a principios de septiembre que no tenía intención de renovar con el Bayer Leverkusen. El defensa central alemán de 28 años es pieza fundamental en los esquemas de Xabi Alonso y, de hecho, es el capitán del equipo. Ésta será la décima temporada de Tah en el club de la aspirina.

El germánico, aprovechando que acaba contrato el próximo verano, considera que es el momento para firmar por un equipo de mayor nivel. Es el noveno jugador de la historia del club con más partidos, el primero de la plantilla. Esta campaña podría terminar en sexta posición.

Quiere irse

Como es evidente, el Bayer Leverkusen ha intentado retener a uno de sus mejores jugadores de todas las formas posibles, pero el internacional germánico tenía muy claro desde el primer momento que no quería extender su vínculo. El último mercado de fichajes ya fue objeto de interés de varios clubs importantes, como el Bayern de Múnic y el Barça, pero ninguno llegó a las demandas del Bayer Leverkusen: 30 millones.

De hecho, Tah veía con buenos ojos acabar en el Allianz Arena. Los de Xabi Alonso, pese a ser conscientes de que si no lo vendían en ese mercado, podían perderlo gratis, decidieron no ceder en ningún momento y se mantuvieron fuertes con la cifra.

El central, que suele jugar en una defensa de 3, se trata de un jugador que destaca por su potencia física y por su salida de presión, pero por ser lento en campo abierto. Es un futbolista que gusta mucho a Deco por estas características. Eso sí, todo apunta a que el Bayern de Múnich estaría mejor colocado para llevarse a Tah.

En las últimas horas también se ha rumoreado con la posibilidad de que el central firme por el Real Madrid, quien necesita reforzar esta demarcación con urgencia debido a las graves lesiones que está sufriendo últimamente. El Inter de Milán y algunos clubes de la Premier League también están interesados ​​en él.

Un posible futuro en Can Barça

En clave azulgrana, el agente de Tah es Pini Zahavi, quien mantiene una muy buena relación con Joan Laporta. Eso sí, el Barça necesitaría vender algún defensa para hacerle espacio a Tah.

| FC Barcelona

Uno de los candidatos es Iñigo Martínez, quien termina contrato y cumplirá 34 años en mayo, pero el buen rendimiento que está mostrando este inicio de temporada podría verse recompensado con una renovación. Christensen, Ronald Araújo y Eric Garcia también tienen opciones de hacer las maletas. Estos 3 tienen contrato hasta 2026.

Habrá que ver cómo se resuelve el futuro de Jonathan Tah. El jugador tiene claro que no renovará con el Bayer Leverkusen, pero todavía no se sabe cuál será su próximo destino. El hecho de ser un defensa de calidad ha provocado que varios clubs de Europa le vayan detrás.

Si nos ceñimos a lo que sucedió el pasado verano, el jugador recalará en el Bayern de Múnic, pero Barça y Real Madrid, entre otros, no quieren darlo por perdido. El futuro del 4 de Bayer Leverkusen será uno de los temas que dará de hablar en un futuro no demasiado lejano. Además, no se descarta la posibilidad de que este mismo enero cambie ya de camiseta.

Sea cual sea el club que se le acabe llevando, conseguirá apoderarse de los servicios de un jugador que en la Bundesliga ha mostrado un grandísimo rendimiento. De hecho, es titular con la selección de Alemania, dado que en la última Eurocopa disputó los 4 partidos que pudo jugar como titular. En el duelo de octavos contra Dinamarca no pudo estar presente por acumulación de tarjetas amarillas.