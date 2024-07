El Betis ambicioso: Quiere a este futbolista del Barça

Ya lo avanzó hace unos meses Estadio Deportivoy ahora se han sumado al rumor otros medios: el Real Betis está explorando seriamente la posibilidad de hacerse con la cesión de Vitor Roque para la próxima temporada. Este movimiento, si se concreta, podría ser una de las grandes bombas del mercado. Y, aunque suene algo utópico, realmente no es tan complejo que se lleve a cabo.

Vitor Roque llegó al Barça con grandes expectativas, pero su impacto en la temporada 2023/24 ha sido limitado. A pesar de su talento y potencial, no logró consolidarse en el once titular de Xavi Hernández. Sus estadísticas reflejan esta situación, con un número reducido de goles (dos) que no han cumplido con las expectativas del club ni de la afición. La falta de minutos y protagonismo han llevado al Barça a considerar una cesión para el joven delantero; si bien es cierto que empezó entrando más en las rotaciones del Barça, terminó el curso arraigado a la suplencia.

El elenco bético, por su parte, está en busca de reforzar su ataque tras la salida de varios jugadores clave en la parcela ofensiva. Con Bakambú y el Chimy Ávila como únicas opciones para la demarcación de ariete, Vitor Roque se presenta como una opción atractiva debido a su juventud, versatilidad y habilidades. El Betis ve en el brasileño un jugador que puede adaptarse bien al esquema táctico de Manuel Pellegrini y aportar dinamismo al ataque del equipo.

Beneficios de la cesión para Betis y el Barça

Para el Betis, la cesión de Vitor Roque representa, como decíamos, una oportunidad de oro para reforzar su plantilla sin realizar una inversión importante. El delantero brasileño podría beneficiarse de un ambiente menos presionado que el del Barça, lo que le permitiría desarrollar su juego y recuperar confianza. Ahora, además, su agente parece más dispuesto a aceptar un préstamo a otro equipo de LaLiga; y, en este orden de ideas, Benito Villamarín podría antojarse un buen destino.

Para el Barça, la cesión permitiría que Vitor Roque acumule experiencia y minutos de juego en una liga competitiva como LaLiga, pero en un entorno diferente. Esta estrategia podría aumentar su valor de mercado o prepararlo mejor para un regreso más impactante al Barça.

Además, la relación entre estos dos clubes es espléndida y el Real Betis en multitud de ocasiones ha pescado talento culé para reforzar su plantel. Sin ir más lejos, el pasado curso en sus filas residían jugadores como Claudio Bravo, Marc Bartra, Chadi Riad, Juan Miranda, Héctor Bellerín y Ez Abde, todos ellos con pasado azulgrana.