El Betis toma una decisión con dos de sus futbolistas

El Real Betis ha tomado decisiones clave respecto a su plantilla de cara a la próxima temporada, centrando su atención en dos de sus jugadores: Juanmi y Ez Abde. En un giro inesperado, el club sevillano, según algunos medios deportivos, ha decidido retener a Juanmi, quien hace unas semanas parecía no tener espacio en el equipo, mientras que considera a Ez Abde transferible, abriendo la puerta a su salida bajo ciertas condiciones.

Juanmi, quien tuvo una temporada 2023/24 algo peculiar, ha logrado revertir su situación en el Real Betis. El delantero malagueño, tras limar asperezas con el cuerpo técnico encabezado por Manuel Pellegrini, ha convencido al entrenador chileno de su compromiso y valor para el equipo. La temporada pasada, Juanmi pasó seis meses de cesión en la Saudi Pro League con el Al-Riyadh y otros seis meses en el Cádiz, pues no entró en los planes de Pellegrini.

El cambio de actitud y la voluntad de Juanmi para contribuir al éxito del equipo han sido factores decisivos para su permanencia en la plantilla. Pellegrini, conocido por su habilidad para manejar grupos y sacar lo mejor de sus jugadores, ha valorado positivamente el esfuerzo del delantero y ha decidido darle una nueva oportunidad. Así, Juanmi se queda en el Betis con la misión de recuperar su mejor nivel y ser una pieza clave en los planes del club, como ya lo fue años atrás, para la próxima temporada.

| Cordon Press

Y Ez Abde, la cruz

En contraste, la situación de Ez Abde es completamente diferente. El extremo marroquí, que llegó al Betis procedente del FC Barcelona, no ha logrado consolidarse en el equipo verdiblanco. Durante la temporada 2023/24, Abde disputó 28 partidos en LaLiga, anotando solo 1 gol. Más allá de las preocupantes cifras, la realidad es que el ex del Barça no estuvo nada fino y no logró ser tan diferencial como lo había sido en el curso anterior en su cesión a Osasuna.

| Real Betis, Ez Abde, XCatalunya

El Real Betis ha decidido que Ez Abde es transferible y está dispuesto a aceptar una oferta de préstamo siempre y cuando el club interesado asuma la mayor parte del pago de su ficha; en caso de marcharse traspasado, su precio mínimo es de 10 millones. Esta decisión refleja la intención del Betis de ajustar su plantilla y liberar espacio salarial para posibles incorporaciones. La dirección deportiva del Betis ha comenzado a buscar clubes interesados en Abde, siendo la prioridad encontrar una solución que beneficie a ambas partes.

El RCD Mallorca ha mostrado interés en el jugador, especialmente por la relación previa entre Abde y el entrenador Jagoba Arrasate, quien confía en el potencial del marroquí para aportar al equipo balear. El canterano del Barça se encuentra en la actitud concentrado con la selección de Marruecos en París, donde participa en los Juegos Olímpicos; fue suplente en el primer partido.