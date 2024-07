El cambio que prepara el Celta de Vigo con Óscar Mingueza

La era Koeman nos dejó el debut de muchísimos jugadores surgidos de la cantera. La gran cantidad de lesiones que hubo durante esa época y la complicada situación económica que vivía el club provocó la aparición de jóvenes futbolistas. Algunos de estos futbolistas han conseguido mantenerse en el primer equipo como Gavi, Eric Garcia o Balde.

Otros, como el Ilaix Moriba, Nico González o Mingueza, no han tenido la misma suerte y han tenido que abandonar al Barça. Mingueza lo hizo en verano de 2022. Llegó al Barça en 2007 para jugar en Benjamín B, cuando tenía 8 años. En 2018 se proclamó campeón de la UEFA Youth League junto a Iñaki Peña, Collado, Riqui Puig, Juan Miranda o Abel Ruiz, entre otros y el 24 de noviembre de 2020 debutó con el primer equipo.

Fue cuando tenía 21 años y fue en un duelo ante el Dinamo de Kiev en el que el Barça no se jugaba prácticamente nada. Disputó todo el partido y dio una asistencia a Braithwaite. El jugador se convirtió en importante y disputó 39 partidos esa temporada, 32 de ellos como titular. Incluso marcó en un clásico. La temporada siguiente, la 2021-22, sólo disputó 27 partidos y en 14 fue titular. Durante estas dos temporadas, Mingueza fue alternando la posición de central y de lateral derecho, que es donde se acabó consolidando.

En verano del 2022, el Celta de Vigo, quien no pagó nada por apoderarse de sus servicios. Sin embargo, hay que decir que, a cambio, el Barça se reserva un derecho de recompra del jugador y un 50% de una venta futura. Su debut no fue el esperado, dado que en el último minuto cometió un incrédulo penal que le costó dos puntos al club gallego. Le costó establecerse en el once titular, pero cuando lo logró se lesionó y permaneció tres meses fuera.

El de Santa Perpetua de Mogoda fue fundamental el pasado curso, tanto bajo las órdenes de Rafa Benítez como de Claudio Giráldez. El catalán disputó los 38 partidos ligueros, 33 de ellos como titular, y 3 de 5 de Copa, sólo 1 como titular. Fue el futbolista que más minutos jugó con 3.118 de 3.870, un 81 por ciento. Actualmente, Mingueza tiene 25 años y vivirá su tercera temporada consecutiva en Balaídos. El internacional catalán y finalista de los últimos Juegos Olímpicos tendrá un papel fundamental con Claudio Giráldez.

Eso sí, puede haber alguna novedad y es que el entrenador podría tener un plan para él. Tal y como apuntó Giráldez tras el amistoso de este martes ante el Real Sporting, Mingueza tiene las cualidades para jugar de pívot y, de hecho, ya lo hemos visto realizar algunas pruebas en las macetas preparativas para el inicio de la liga.

El míster es consciente de que le va a costar adaptarse porque no ha jugado demasiado, pero creo que jugadores de su perfil pueden ser interesantes en otras posiciones. Hay que recordar que el Celta de Vigo ha perdido a Renato Tapia, quien se ha marchado como agente libre, y busca a un jugador que pueda sustituirle. La difícil situación económica que atraviesa el club dificulta mucho la investigación y Mingueza podría ser el elegido para ocupar la medular del Celta esta temporada.