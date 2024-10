Diego Simeone quiere fichar en enero: El objetivo del Atlético de Madrid en Portugal

El Atlético de Madrid está planificando activamente su mercado de fichajes para enero y Kerem Aktürkoglu, actual jugador del Benfica, ha surgido como uno de los principales objetivos para reforzar el ataque del equipo rojiblanco. El entrenador Diego Simeone está interesado en sumar a su plantilla a este talentoso extremo turco, que ha demostrado ser un jugador clave en el equipo lisboeta. Sin embargo, fichar a Aktürkoglu no será una tarea sencilla, ya que ha atraído el interés de varios clubes europeos debido a su impresionante rendimiento en la temporada 2024/2025​

Kerem Aktürkoglu, de 25 años, se ha consolidado como uno de los futbolistas más destacados del Benfica, club que ha sabido potenciar su talento desde su llegada. Con sus habilidades ofensivas, velocidad y capacidad para marcar goles decisivos, Aktürkoglu ha tenido un inicio de temporada sobresaliente, acumulando 6 goles y 5 asistencias en apenas once partidos, lo que ha despertado la atención del Atlético de Madrid y otros equipos importantes​

Su rendimiento en la liga portuguesa lo ha convertido en un objetivo prioritario para Simeone, quien ve en él un jugador ideal para fortalecer el ataque del equipo madrileño, que no está rindiendo precisamente a un nivel sobresaliente.

¿Por qué Simeone quiere a Aktürkoglu?

El estilo de juego de Aktürkoglu se adapta perfectamente al sistema que Simeone suele implantar en el Atlético de Madrid. El turco destaca por su capacidad de trabajar en ambas fases del juego, tanto en ataque como en defensa. Es conocido por su incansable entrega en el campo y su capacidad para realizar transiciones rápidas desde la defensa al ataque, algo que Simeone valora profundamente. Además, su versatilidad le permite jugar en ambas bandas, lo que le otorga al equipo más opciones tácticas.

La necesidad de reforzar el ataque del Atlético se ha hecho evidente en los primeros meses de competición, ya que el equipo ha tenido problemas para mantener la regularidad ofensiva. Con jugadores lesionados y otros que no han alcanzado su mejor nivel, Simeone ve en Aktürkoglu una opción fresca y de garantías para mejorar el rendimiento del equipo. El técnico argentino cree que el turco puede aportar esa chispa que le ha faltado al Atlético en algunos partidos clave de la temporada.

A pesar del interés del Atlético de Madrid, el fichaje de Kerem Aktürkoglu no será sencillo. El Benfica, consciente del potencial del jugador, no tiene la intención de desprenderse de una de sus estrellas en pleno rendimiento sin recibir una compensación considerable. Se habla de que el equipo lisboeta podría exigir una cifra cercana a los 30 millones de euros, lo que podría suponer un reto económico para el Atlético, que no cuenta con el mismo margen financiero que otros gigantes europeos​. Hay que recordar, además, que el Benfica ha fichado este mismo año al ariete turco, quien llegó procedente del Galatasaray a cambio de 12 'kilos'.

Kerem Aktürkoglu aportaría al Atlético de Madrid una dosis extra de creatividad y desequilibrio en el ataque. Su capacidad para regatear en el uno contra uno, su velocidad y su instinto goleador serían fundamentales para un equipo que a veces ha dependido demasiado de su solidez defensiva. Además, su versatilidad le permitiría encajar en diferentes esquemas tácticos, ya sea como extremo en un 4-4-2 o como mediapunta en un 4-3-3.