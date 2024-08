El Elche a punto de hacer un fichaje para cerrar la plantilla

No ha comenzado nada bien la temporada para el Elche. Los ilicitanos se postulaban como uno de los candidatos a pelear por las plazas de ascenso, pero la realidad es que, ahora, transcurridas dos jornadas, habitan en la última posición de la Liga Hypermotion. Evidentemente, esta competición es larguísima y todavía hay mucho tiempo de margen de mejora. Pero, para eso, en los despachos del Martínez Valero saben que faltan más llegadas.

El mercado de fichajes cierra el viernes 30 de agosto y, por tanto, apenas restan unos días para que tanto el Elche como el resto de clubes ultimen sus tareas de confección de plantilla. El club de la Comunitat estaría centrando sus esfuerzos ahora en encontrar a un pivote que les ayude a fortificarse en la parcela central del campo.

Y, en este orden de ideas, Pucela Fichajes empezó informando que César de la Hoz era la opción favorita para el Elche. Ahora, Ángel García, periodista especializado en el mercado de fichajes de Segunda División, ha corroborado esta información. De hecho, ha asegurado que la negociación entre clubes ya está en marcha.

César de la Hoz, de vuelta a Segunda

Formado en las categorías inferiores del Racing de Santander y con un breve paso por el Betis Deportivo, el centrocampista nacido en Orejo cuenta con una amplísima experiencia en la Hypermotion. Son 189 duelos ya los que ha disputado en la división de plata, donde, además de la del Racing (2 partidos), también ha vestido las carcasas de Albacete, Almería y Real Valladolid.

Al equipo pucelano llegó el pasado verano y firmó por dos temporadas; es decir, todavía le resta un año de contrato. Aun así, no entra en absoluto en los planes de Paulo Pezzolano y, por ende, su salida no es nada descartable. Aunque todo apunta a que se irá al Elche por un precio muy bajo, mejor eso que no mantenerlo en el plantel y que salga en 2025 gratis.

El pasado curso no llegó a establecerse del todo en la titularidad del Real Valladolid. Jugó 23 partidos y no tuvo ninguna incidencia en ningún gol, ni viendo puerta ni brindando asistencias. Y si ya tuvo poca participación el pasado curso en Segunda, imagínense este año en Primera.

Por eso, a sus 32 años ahora se embarcará en una nueva aventura en la Liga Hypermotion. Todo apunta a que será con la franjiverde de un Elche que sueña con lograr el ascenso que ya se le escapó el pasado curso.