El fichaje a coste 0 para la portería del Barça si Iñaki Peña sale cedido

Marc-André ter Stegen sigue siendo el portero titular del FC Barcelona y uno de los capitanes del equipo este año con Hansi Flick. Los culés no tienen un sustituto de garantías en Iñaki Peña, a quien consideran un gran arquero, pero poco más. No está en la lista de prioridades fichar a otro guardameta, a no ser que sea un jugador libre y muy contrastado.

Entre ellos aparece uno, que a sus 34 años está sin contrato y podría reforzar la portería del equipo de Hansi Flick. Se trata de Wojciech Szczęsny, ex portero de la Juventus de Turín e internacional por Polonia. Compañero y amigo de Robert Lewandowski, quien llegaría a coste cero para ser un sustituto de garantías del alemán y jugar la Copa.

Lewandowski la clave de la operación

La cuenta de X, Sergi288, socio del FC Barcelona y exjugador de la cantera del club azulgrana, confirma dicha información. Son muchos los deseos de Flick para mejorar el equipo, y aunque quieren un portero, no es la prioridad en este momento. El polaco se prepara para encontrar un nuevo equipo de cara a esta próxima temporada.

La influencia de su amigo y capitán de su selección le atraería hacia la Ciudad Condal, donde valora la calidad de vida. Es consciente de que tendría que luchar con el alemán para tener minutos, que jugaría pocos partidos y seguramente serían de Copa del Rey.

Suplente para Ter Stegen

Iñaki Peña disputó 17 partidos, encajando 32 goles entre todas las competiciones, durante la lesión del portero de Mönchengladbach. Deco y la dirección deportiva entienden que un jugador a coste cero podría elevar mucho el nivel de la meta blaugrana. El alemán seguirá siendo intocable, pero con alguien como Szczęsny no podrá relajarse ni un minuto, Iñaki Peña en cambio podría salir cedido, y ofrecerle un 1+1 al meta polaco.

La experiencia del portero polaco, quien ha estado en clubes como Roma, Arsenal y Juventus, enriquecería la plantilla azulgrana. Refuerza la meta y refuerza al equipo, le hace ganar mucha más importancia. En la Copa del Rey, que es un torneo en el que los barcelonistas suelen competir, tendrían un guardameta de garantía absoluta.

Ha jugado en tres grandes como Arsenal, Roma y Juventus

Su carrera ha transcurrido en varios equipos como Arsenal, Roma y Juventus, donde disputó 252 partidos, encajando 232 goles. Con la Roma jugó 81 partidos, con 95 goles encajados, y con el Arsenal 181, recibiendo 194 goles.

También tuvo un paso corto por el Brentford, cuando este militaba en las categorías inferiores del fútbol inglés. En concreto, fue en la League One, jugó 28 partidos y encajó 29 goles, regresando al Arsenal para ganarse el puesto.

Campeón de tres Scudettos en las temporadas 17/18, 18/19 y 19/20, y otras tres Coppa Italia en la 23/24, 20/21 y 17/18 con la Juventus. Otras dos Supercopas de Italia en la 18/19 y 20/21, siendo importante y uno de los capitanes de la escuadra turinesa. Con el Arsenal, ganó dos FA Cup en 2015 y 2014, y otra Supercopa Inglesa en la 14/15.