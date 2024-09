Hansi Flick no quiere a Ferran Torres y medita colocarlo en una operación del Barça

Tanto Hansi Flick como la dirección deportiva del FC Barcelona tienen claro que Ferrán Torres no está llamado para ser un jugador importante en este nuevo Barça de talento joven. Son muchas las oportunidades desaprovechadas por el jugador valenciano que llegó al club en la temporada 2021 cuando la situación económica del Barça por entonces era muy delicada.

Tras pagar 55 millones de euros más variables al Manchester City, el club creía que fichaba un delantero de gran nivel para los próximos años por lo que había mostrado en Inglaterra y sobre todo con la selección española. Sin embargo, la realidad fue dura y tras dos temporadas y media no ha conseguido ni asentarse como titular ni dar un rendimiento top como se espera de un extremo del Barça. Hasta tal punto que su valor de mercado ha caído en picado hasta los 30 millones de euros.

| XCatalunya, FCB, FUTWIZ

El Barça se plantea un trueque

Son diversos medios italianos los que apuntan un trueque entre el Barça y el Atalanta con Ferrán Torres y Ederson Dos Santos, mediocampista brasileño que gusta muchísimo a Deco y el Barça lo tiene en su radar. Jugador físico, polivalente y box to box, con mucho poderío. Su precio de 40 millones dificulta la operación y es ahí cuando el club azulgrana quiere meter a Ferrán Torres en la operación para abaratarla, algo que para nada será sencillo.

Ederson es un centrocampista brasileño de 25 años que juega en el doble pivote junto a Marten de Roon en el Atalanta y la pasada temporada hizo 6 goles y está jugando competiciones europeas tras el buen año del equipo. El Atalanta pagó 21 millones a la Salernitana hace un par de temporadas por el brasileño.

Los datos de Ferran en el Barça y…. ¿por qué no encaja con Flick?

Vamos a analizar algunos datos de la temporada pasada de Ferrán Torres: disputó 29 partidos en los que hizo 7 goles, recibió 16 faltas, no es un jugador de tener mucho el balón en el pie. Disputó 93 duelos, una media de 3 por partido y completó 21 regates (0,72 por partido), bastante poco para ser un extremo. Dio un total de 419 pases (14 de media/partido) y realizó 25 disparos (0,86/partido).

| FootyRenders

No tiene sitio

Con estos datos podemos hilar y sacar la conclusión de por qué no ha triunfado o no está triunfando Ferrán en el Barça y es que la propuesta que quiere Hansi Flick es la de jugar con extremos abiertos encaradores y que desborden, algo que Ferrán no es capaz porque su fuerte no es el regate. Es un jugador de estar en contacto con el balón y soltarla rápido y Flick quiere que esa función la haga el mediapunta o alguno de los pivotes.

Flick quiere extremos pegados a banda y que busquen driblar, encarar, centrar…. por eso ha utilizado a Ferrán de nueve. Pero esa posición es de Lewandowski que lleva 7 goles en 7 partidos de Liga y es insustituible. Ferrán es un rematador y un jugador para jugar cerca del área y su posición está ocupada por un delantero que tiene mejores números y da mejor rendimiento que él.